885 млрд долларов на троих: самые богатые люди мира получат почетные места на инаугурации Трампа

Трое технологических титанов, среди которых Илон Маск, пытались завоевать расположение Трампа в течение последнего года. Основатель SpaceX и Tesla пожертвовал более четверти миллиарда долларов на предвыборную кампанию кандидата-республиканца.

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Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск, основатель Amazon Джефф Безос и основатель компании Meta Марк Цукерберг примут участие в церемонии инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил NBC News представитель, который занимается организацией события.

Трое технологических магнатов получат почетные места на платформе среди других выдающихся гостей, включая номинантов в кабинет Трампа и избранных чиновников.

Илон Маск заявил в соцсети X, что для него это большая честь.

Генеральный директор Tesla и SpaceX ранее поддержал Трампа, пожертвовав более четверти миллиарда долларов на его предвыборную кампанию. Маск также сопредседательствует во вновь созданном консультативном органе администрации Трампа — Департаменте правительственной эффективности.

Марк Цукерберг, глава Meta, в этом месяце провел изменения в лоббистском отделе и политике модерации контента, чтобы согласовать их с курсом новой администрации. Meta также сделала взнос в размере 1 млн долларов в фонд инаугурации Трампа. Кроме этого, Цукерберг является соорганизатором вечернего приема, который состоится в понедельник, вместе с республиканской меценаткой Мириам Адельсон.

Джефф Безос, основатель Amazon и исполнительный глава компании, прошлой осенью принял решение, чтобы принадлежащая ему газета The Washington Post воздержалась от поддержки любого кандидата на президентской гонке. Также Amazon сделала взнос в размере 1 млн долларов в фонд инаугурации Трампа.

Эти трое бизнесменов являются одними из самых богатых людей в мире. Согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index, Маск занимает первое место, Безос — второе, а Цукерберг — третье. Их общее состояние по состоянию на 14 января составляло 885 млрд долларов.

Напомним, 20 января на инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа выступит Кантри-певица Керри Андервуд. Она исполнит песню America the Beautiful.

14 января издание The New York Times сообщило, что Илон Маск после инаугурации Дональда Трампа получит офисные помещения для Департамента правительственной эффективности неподалеку от Белого дома.