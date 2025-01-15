885 млрд доларів на трьох: найбагатші люди світу отримають почесні місця на інавгурації Трампа

Троє технологічних титанів, серед яких Ілон Маск, намагалися завоювати прихильність Трампа протягом останнього року. Засновник SpaceX і Tesla пожертвував понад чверть мільярда доларів на передвиборчу кампанію кандидата-республіканця.

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Глава компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск, засновник Amazon Джефф Безос і засновник компанії Meta Марк Цукерберг візьмуть участь у церемонії інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа. Про це повідомив NBC News представник, який займається організацією події.

Троє технологічних магнатів отримають почесні місця на платформі серед інших видатних гостей, включаючи номінантів до кабінету Трампа та обраних чиновників.

Ілон Маск заявив у соцмережі X, що для нього це велика честь.

Генеральний директор Tesla і SpaceX раніше підтримав Трампа, пожертвувавши понад чверть мільярда доларів на його передвиборчу кампанію. Маск також співголовує у новоствореному консультативному органі адміністрації Трампа — Департаменті урядової ефективності.

Марк Цукерберг, голова Meta, цього місяця провів зміни у лобістському відділі та політиці модерації контенту, щоб узгодити їх із курсом нової адміністрації. Meta також зробила внесок у розмірі 1 млн доларів до фонду інавгурації Трампа. Окрім цього, Цукерберг є співорганізатором вечірнього прийому, що відбудеться в понеділок, разом із республіканською меценаткою Міріам Адельсон.

Джефф Безос, засновник Amazon і виконавчий голова компанії, минулої осені ухвалив рішення, щоб газета The Washington Post, яка йому належить, утрималася від підтримки будь-якого кандидата на президентських перегонах. Також Amazon зробила внесок у розмірі 1 млн доларів до фонду інавгурації Трампа.

Ці троє бізнесменів є одними з найбагатших людей у світі. Згідно з рейтингом Bloomberg Billionaires Index, Маск посідає перше місце, Безос — друге, а Цукерберг — третє. Їхній спільний статок станом на 14 січня складав 885 млрд доларів.

Нагадаємо, 20 січня на інавгурації 47-го президента США Дональда Трампа виступить Кантрі-співачка Керрі Андервуд. Вона виконає пісню America the Beautiful.

14 січня видання The New York Times повідомило, що Ілон Маск після інавгурації Дональда Трампа отримає офісні приміщення для Департаменту урядової ефективності неподалік від Білого дому.