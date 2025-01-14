До інавгурації Трампа залишилося менше тижня: хто з музикантів візьме участь у церемонії

Інавгураційні заходи включатимуть урочистий парад, три бали та низку офіційних прийомів. Однією з запрошених зірок стане переможниця четвертого сезону телевізійного талант-шоу American Idol Керрі Андервуд.

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Кантрі-співачка Керрі Андервуд виконає America the Beautiful на інавгурації 47-го президента США Дональда Трампа наступного тижня, а диско-група Village People виступить на двох інавгураційних заходах. Про це пише Assiciated Press.

Андервуд, яка стала відомою завдяки шоу American Idol, заспіває перед тим, як Трамп складе присягу в Капітолії 20 січня.

"Я люблю нашу країну, і для мене велика честь, що мене попросили заспівати на інавгурації та стати невеликою частиною цієї історичної події", — зазначила співачка.

Американська диско-група Village People, відома хітами Y.M.C.A. та Macho Man, які стали популярними серед прихильників Трампа під час виборчої кампанії, також виступить на інавгураційних заходах, зокрема на балу та мітингу у Вашингтоні. У своєму зверненні на Facebook музиканти наголосили, що музика має об'єднувати людей незалежно від політичних переконань.

Серед інших виконавців на церемонії будуть кантрі-співак Лі Грінвуд та оперний співак Крістофер Маччіо. Інавгураційні заходи включатимуть урочистий парад, три бали та низку офіційних прийомів.

На першій інавгурації Трампа у 2017 році виступили Rockettes, Mormon Tabernacle Choir і 16-річна співачка America's Got Talent Джекі Еванчо.

Трамп, який відмовився визнати свою поразку у 2020 році, не був присутній на церемонії присяги президента-демократа Джо Байдена.

У суботу обраний президент США має відвідати прийом і феєрверк у своєму гольф-клубі в Стерлінгу, штат Вірджинія. Окремо новообраний віцепрезидент Джей Ді Венс відвідає прийом для майбутніх членів кабінету міністрів і влаштує вечерю.

У неділю Трамп візьме участь у церемонії покладання вінків на Арлінгтонському національному кладовищі, а потім проведе мітинг у стилі кампанії MAGA Victory на Capital One Arena у центрі Вашингтона.

Нагадаємо, 13 січня президент США Джо Байден виступив із завершальною промовою щодо успіхів у закордонній політиці перед народом.

2 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на особисту зустріч з Дональдом Трампом після його інавгурації.