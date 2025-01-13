"У центрі Києва був я, а не він": Байден висміяв Путіна у завершальній промові (відео)

Президент США Джо Байден сказав, що під час президентського терміну мав перед собою два завдання: стримувати РФ і запобігти ядерній війні.

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Президент США Джо Байден 13 січня виступив перед народом із завершальною промовою щодо успіхів у закордонній політиці, яких його адміністрація досягла за 4 роки. Серед головних досягнень він назвав об'єднання 50 країн на підтримку України, ослаблення Росії санкціями та запобігання прямій конфронтації між двома ядерними державами.

Байден зазначив, що його президентський термін припав на поворотний момент в історії світу.

"Часи "після холодної війни" вже у минулому. Почалась нова ера. За ці 4 роки ми зустрілись з кризою, яка нас тестувала, і ми вийшли після них сильнішими, на мою думку", — сказав він.

За його словами, план президента РФ Володимира Путіна з захоплення України провалився, йому не вдалося зруйнувати ані Україну, ані НАТО.

"Путін, коли вдерся до України, думав, що за 3 дні завоює Київ. Але з того часу я був в центрі Києва, а він – ні", — зазначив Байден.

Він додав, що для підтримки Україні його адміністрація об'єднала 50 країн Європи та Азії. Також 46-й президент США згадав накладені на РФ санкції, які, за його словами, ослаблюють і стримують Кремль.

"Ми бачимо, що надається зброя, боєприпаси й також працюють санкції, які допомагають стримувати Росію. І через це ми бачимо, скільки техніки втрачає Росія на полі бою. Російський рубль переживає дуже непрості часи. Тож, у мене тут були великі два завдання. З одного боку, стримувати Росію в цій війні, з іншого — запобігати ядерній війні", — сказав Байден.

Він вважає, що його адміністрація досягла успіхів у цих напрямках і заклала фундамент для наступного уряду, щоб він міг надалі надавати Україні підтримку для боротьби за суверенітет і майбутнє та працювати над досягненням миру.

Нагадаємо, 13 січня ЗМІ писали про плани адміністрації новообраного президента США Дональда Трампа щодо дипломатичного шляху до миру в Україні.

9 січня ЗМІ повідомляли, що Джо Байден став прадідусем. У нього народився правнук Вільям Бреннон Ніл четвертий.