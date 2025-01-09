Менш як за два тижні до кінця президентського строку Джо Байден став прадідусем
Правнука назвали Вільямом Бренноном Нілом четвертим. Він народився вагою трохи більш як 4,5 кілограми.
Президент США Джо Байден став прадідусем, оскільки його старша онука Наомі Байден 8 січня народила хлопчика. Про це пише CBS News.
"Від сьогодні я прадідусь. Хлопчик. Я запам'ятаю цей день", — сказав Байден на пресконференції в Каліфорнії.
Перша леді Джилл Байден поділилася фотографією президентського подружжя з правнуком і оголосила, що його звуть Вільям Бреннон Ніл, IV.
Наомі Байден, 31-річна дочка сина президента Хантера Байдена, оголосила про свою вагітність у листопаді в дописі в соціальних мережах, присвяченому до дня виборів. Вона вийшла заміж за Пітера Ніла в Білому домі у 2022 році. Це був перший випадок, коли онук президента одружився в Білому домі.
Новонароджений хлопчик названий на честь брата Ніла, який загинув у 2009 році через неуважність водія.
У президента Джо Байдена семеро онуків, з якими, за його словами, він спілкується щодня.
Як зазначив журнал People, Джо та Джилл Байден провели близько 40 хвилин у медичному центрі Лос-Анджелеса, щоб побачити Наомі та її новонародженого сина, вагою 10 фунтів і 4 унції (трохи більше 4,5 кг).
Зазначимо, що Джо Байден залишатиметься президентом до 20 січня 2025 року — саме на цю дату заплановано інавгурація новообраного президента Дональда Трампа.
Нагадаємо, у листопаді дружина Джо Байдена довела чоловіка до сліз на публіці.
Фокус також писав про те, як дружина Байдена стала найвпливовішою людиною планети та як вона прокоментувала дебати чоловіка.