Менш як за два тижні до кінця президентського строку Джо Байден став прадідусем

Правнука назвали Вільямом Бренноном Нілом четвертим. Він народився вагою трохи більш як 4,5 кілограми.

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Президент США Джо Байден став прадідусем, оскільки його старша онука Наомі Байден 8 січня народила хлопчика. Про це пише CBS News.

"Від сьогодні я прадідусь. Хлопчик. Я запам'ятаю цей день", — сказав Байден на пресконференції в Каліфорнії.

Перша леді Джилл Байден поділилася фотографією президентського подружжя з правнуком і оголосила, що його звуть Вільям Бреннон Ніл, IV.

Наомі Байден, 31-річна дочка сина президента Хантера Байдена, оголосила про свою вагітність у листопаді в дописі в соціальних мережах, присвяченому до дня виборів. Вона вийшла заміж за Пітера Ніла в Білому домі у 2022 році. Це був перший випадок, коли онук президента одружився в Білому домі.

Новонароджений хлопчик названий на честь брата Ніла, який загинув у 2009 році через неуважність водія.

У президента Джо Байдена семеро онуків, з якими, за його словами, він спілкується щодня.

Як зазначив журнал People, Джо та Джилл Байден провели близько 40 хвилин у медичному центрі Лос-Анджелеса, щоб побачити Наомі та її новонародженого сина, вагою 10 фунтів і 4 унції (трохи більше 4,5 кг).

Зазначимо, що Джо Байден залишатиметься президентом до 20 січня 2025 року — саме на цю дату заплановано інавгурація новообраного президента Дональда Трампа.

Нагадаємо, у листопаді дружина Джо Байдена довела чоловіка до сліз на публіці.

Фокус також писав про те, як дружина Байдена стала найвпливовішою людиною планети та як вона прокоментувала дебати чоловіка.