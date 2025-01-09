Менее чем за две недели до конца президентского срока Джо Байден стал прадедушкой
Правнука назвали Уильямом Бренноном Нилом четвертым. Он родился весом чуть более 4,5 килограмма.
Президент США Джо Байден стал прадедушкой, поскольку его старшая внучка Наоми Байден 8 января родила мальчика. Об этом пишет CBS News.
"С сегодняшнего дня я прадедушка. Мальчик. Я запомню этот день", — сказал Байден на пресс-конференции в Калифорнии.
Первая леди Джилл Байден поделилась фотографией президентской четы с правнуком и объявила, что его зовут Уильям Бреннон Нил, IV.
Наоми Байден, 31-летняя дочь сына президента Хантера Байдена, объявила о своей беременности в ноябре в посте в социальных сетях, приуроченном ко дню выборов. Она вышла замуж за Питера Нила в Белом доме в 2022 году. Это был первый случай, когда внук президента женился в Белом доме.
Новорожденный мальчик назван в честь брата Нила, который погиб в 2009 году из-за невнимательности водителя.
У президента Джо Байдена семеро внуков, с которыми, по его словам, он общается ежедневно.
Как отметил журнал People, Джо и Джилл Байден провели около 40 минут в медицинском центре Лос-Анджелеса, чтобы увидеть Наоми и ее новорожденного сына, весом 10 фунтов и 4 унции (чуть более 4,5 кг).
Отметим, что Джо Байден будет оставаться президентом до 20 января 2025 года — именно на эту дату запланирована инаугурация новоизбранного президента Дональда Трампа.
Напомним, в ноябре жена Джо Байдена довела мужа до слез на публике.
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