Менее чем за две недели до конца президентского срока Джо Байден стал прадедушкой

Правнука назвали Уильямом Бренноном Нилом четвертым. Он родился весом чуть более 4,5 килограмма.

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Президент США Джо Байден стал прадедушкой, поскольку его старшая внучка Наоми Байден 8 января родила мальчика. Об этом пишет CBS News.

"С сегодняшнего дня я прадедушка. Мальчик. Я запомню этот день", — сказал Байден на пресс-конференции в Калифорнии.

Первая леди Джилл Байден поделилась фотографией президентской четы с правнуком и объявила, что его зовут Уильям Бреннон Нил, IV.

Наоми Байден, 31-летняя дочь сына президента Хантера Байдена, объявила о своей беременности в ноябре в посте в социальных сетях, приуроченном ко дню выборов. Она вышла замуж за Питера Нила в Белом доме в 2022 году. Это был первый случай, когда внук президента женился в Белом доме.

Новорожденный мальчик назван в честь брата Нила, который погиб в 2009 году из-за невнимательности водителя.

У президента Джо Байдена семеро внуков, с которыми, по его словам, он общается ежедневно.

Как отметил журнал People, Джо и Джилл Байден провели около 40 минут в медицинском центре Лос-Анджелеса, чтобы увидеть Наоми и ее новорожденного сына, весом 10 фунтов и 4 унции (чуть более 4,5 кг).

Отметим, что Джо Байден будет оставаться президентом до 20 января 2025 года — именно на эту дату запланирована инаугурация новоизбранного президента Дональда Трампа.

Напомним, в ноябре жена Джо Байдена довела мужа до слез на публике.

Фокус также писал о том, как жена Байдена стала самым влиятельным человеком планеты и как она прокомментировала дебаты мужа.