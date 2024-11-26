Жена Джо Байдена довела мужа до слез на публике (видео)

Президент не смог сдержать слез после того, как Джилл Байден произнесла трогательную речь в его честь.

82-летний президент США Джо Байден не смог сдержать слез во время выступления своей жены Джилл на прощальном ужине, устроенном первой парой Америки на Южной лужайке Белого дома для сторонников и спонсоров Демократической партии. Спустя несколько дней после приема в сеть попали кадры мероприятия, где политик вытирает слезы после слов его супруги. Как пишет Radar Online, его растрогало, что Джилл назвала мужа "героем", подчеркнув десятилетия его государственной службы.

"То, что я наблюдала за тобой более 40 лет, — это нечто необыкновенное… Джо, то, что ты сделал за последние четыре года, захватывает дух", — сказала первая леди, пока Байден вытирал слезу со щеки.

После того, как Байден достал из кармана салфетку, а Джилл подняла бокал и произнесла тост: "Мой муж и герой Джо Байден". После этого супруги поцеловались, прежде чем покинуть трибуну.

В своей речи глава Белого дома поблагодарил тех, кто поддерживал его, подчеркнул достижения администрации и назвал свое пребывание на посту президента "честью всей моей жизни".

Он похвалил свою жену:

"Я следовал высокому стандарту, потому что у меня не было выбора. Я муж Джилл Байден. Это звание, которым я горжусь больше всего. Джилл — опора нашей семьи и одна из лучших первых леди в истории"

Окончательно свой пост Байден покинет 20 января 2025 года, когда передаст президентство избранному президенту-республиканцу Дональду Трампу.

Среди присутствующих на вечеринке не было Камалы Харрис, которая баллотировалась от Демократической партии на главный пост страны.

Ранее Фокус писал, как жена Байдена стала самым влиятельным человеком планеты, и как она прокомментировала дебаты мужа.