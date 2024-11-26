Дружина Джо Байдена довела чоловіка до сліз на публіці (відео)

Президент не зміг стримати сліз після того, як Джилл Байден виголосила зворушливу промову на його честь.

82-річний президент США Джо Байден не зміг стримати сліз під час виступу своєї дружини Джилл на прощальній вечері, влаштованій першою парою Америки на Південній галявині Білого дому для прихильників і спонсорів Демократичної партії. Через кілька днів після прийому в мережу потрапили кадри заходу, де політик витирає сльози після слів його дружини. Як пише Radar Online, його зворушило, що Джилл назвала чоловіка "героєм", підкресливши десятиліття його державної служби.

"Те, що я спостерігала за тобою понад 40 років, — це щось незвичайне... Джо, те, що ти зробив за останні чотири роки, захоплює дух", — сказала перша леді, доки Байден витирав сльозу зі щоки.

Після того, як Байден дістав із кишені серветку, Джилл підняла келих і виголосила тост: "Мій чоловік і герой Джо Байден". Після цього подружжя поцілувалося, перш ніж покинути трибуну.

У своїй промові глава Білого дому подякував тим, хто підтримував його, наголосив на досягненнях адміністрації і назвав своє перебування на посаді президента "честю всього мого життя".

Він похвалив свою дружину:

"Я дотримувався високого стандарту, тому що у мене не було вибору. Я чоловік Джилл Байден. Це звання, яким я пишаюся найбільше. Джилл — опора нашої сім'ї та одна з найкращих перших леді в історії"

Остаточно свою посаду Байден покине 20 січня 2025 року, коли передасть президентство обраному президенту-республіканцю Дональду Трампу.

Серед присутніх на вечірці не було Камали Гарріс, яка балотувалася від Демократичної партії на головний пост країни.

Раніше Фокус писав, як дружина Байдена стала найвпливовішою людиною планети й як вона прокоментувала дебати чоловіка.