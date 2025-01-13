Зустріч в Швейцарії та завершення війни: у Трампа назвали терміни початку перемовин (відео)

В Білому домі точно не знають, чи братиме участь президент України у нараді президентів США та РФ щодо завершення війни, написало видання The Times. У Вашингтоні говорять про дипломатичний шлях до миру.

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В США адміністрація новообраного президента Дональда Трампа відмовилась від думки завершити війну РФ до 20 січня, тобто до інавгурації. На сьогодні зосереджуються на тому, щоб відновився якийсь діалог, без якого неможливі жодні угоди. Тим часом у Швейцарії повідомили, що готові прийняти очільників Вашингтона та Москви, і навіть не задіюватимуть ордер Міжнародного кримінального суду (МКС). Про наближення до можливого миру і про те, чи буде Зеленський під час зустрічі Трампа та Путіна, написало видання The Times.

Завершення війни — Вальдс про плани Трампа див. з 22 хв.

Завершення війни — плани Трампа

На порталі проаналізували інтерв'ю Майкла Волца (Michael Waltz) телеканалу ABSNews. Речник новообраного президента США розповів про деякі деталі можливих майбутніх перемовин. Найперше, посадовець назвав війну в Україні "м'ясорубкою" і зауважив, що протягом років війни РФ змінилась позиція і "навіть президент Зеленський входить до кімнати в Парижі і каже, що готовий співпрацювати". Після цього він визнав, що завершення війни не відбудеться швидко, але і Трамп не може укласти будь-які угоди, якщо немає "відносин та діалогу". Водночас Волц повідомив, що тривають перемовини і зустріч президента США і президента РФ може відбутись. Ймовірні терміни — через дні або тижні. На цей час ще не ясно, чи залучать Україну до перемовин про її долю, сказав він.

"З точки зору президента Трампа, ви не можете укладати угоду, якщо у вас немає якогось виду відносин і діалогу з іншою стороною, і ми це абсолютно встановимо у найближчі місяці. Ми ще не встановили точні рамки [щодо участі Зеленського]. Ми працюємо над цим, але я очікую дзвінка принаймні найближчими днями та тижнями", — сказав Волц.

Крім того, представник нової вашингтонської адміністрації пояснив, яким бачать шлях до завершення війни. Шлях буде дипломатичним. Причина такої позиції — неможливість позбутись усіх росіян, які окупували українську територію, пролунало на відео ABS News.

"Всі знають, що це має закінчитися якимось дипломатичним шляхом. Я просто не думаю, що реально сказати, що ми збираємося вигнати кожного росіянина з кожного дюйма української землі, навіть з Криму", — заявив речник Трампа.

Зустріч Трампа і Путіна в Швейцарії

Журналісти також нагадали пропозицію щодо місця, де могли б особисто зустрітись Трамп та Путін. Про це заявили в уряді Швейцарії: заявили, що готові влаштувати спілкування Москви та Вашингтона. Речник МЗС Ніколя Бідо пояснив, що пам'ятають про ордер на арешт очільника Кремля, виданий Міжнародним кримінальним судом. Вони наголосили, що арешту не буде, якщо Путін прилетить на мирні перемовини.

В підсумку видання The Times написало, що в Білому домі сподіваються налагодити контакти між Києвом та Москвою заради припинення війни.

"Майкл Волц заявив, що новий уряд США налагодить відносини та діалог між Україною та Росією", — ідеться у статті.

Зазначимо, Фокус писав про пропозицію Швейцарії щодо проведення зустрічі для завершення війни. Крім МЗС, про це висловилась президентка, яка планує поспілкуватись з Зеленським на Форумі в Давосі 20-24 січня.

Нагадуємо, 13 січня з'явилось інтерв'ю російської пропагандистки Маргарити Симоньян, в якому вона говорила про завершення війни і умови капітуляції, які пропонують Україні.