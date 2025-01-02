Зеленський зустрінеться з Трампом після інавгурації: говоритимуть про завершення війни (відео)

Україна використовує прорив в Курську область як козир для того, щоб РФ не заморозила конфлікт, заявив президент Зеленський.

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Президент України Володимир Зеленський сподівається на особисту зустріч з новообораним 47 президентом США Дональдом Трампом. Ймовірно, зустріч відбудеться після інавгурації 20 січня 2025 року. Говоритимуть про завершення війни РФ — про умови припинення вогню та гарантії безпеки, які має отримати Україна. Паралельно можуть відбуватись контакти нової американської адміністрації з Кремлем. Питання завершення війни, мирні перемовини, гарантії безпеки, участь у можливих президентських виборах в Україні — Фокус зібрав основне з інтерв'ю Зеленського.

Завершення війни - інтерв'ю Зеленського для ТСН 2 січня

Завершення війни і зустріч з Зеленського з Трампом

Український президент найперше згадав про перемогу Трампа на виборах в США, що стало, на його думку, однією з найвизначніших подій 2024 року. Зеленський назвав новообраного президента "сильним і непередбачуваним", зауважив, що вірить його прагненню швидко завершити війну РФ, а також в те, що відбувається реальний пошук важелів впливу на Кремль. Зі слів президента, є сили, які намагаються "посварити" Україну та США — про це знають і роблять "відповідні кроки". Водночас до інавгурації Трампа з ним постійно контактують представники офісу президента, МЗС, Міноборони.

Пролунало питання, чи можливе завершення війни "одним днем" після того, як новообраний президент офіційно обійме посаду глави уряду США. Зеленський зауважив, що Трамп у перші дні після інавгурації може зосередитись на внутрішній політиці та на питаннях Тихоокеанського регіону. При цьому можлива особиста зустріч обох політиків.

"Трамп мені сказав по телефону, коли ми говорили. Він сказав мені, що одним з перших візитів я буду очікувати саме вас — він мені це сказав. Він сказав, для мене пріоритет закінчити війну, і я буду це робити. Тому, я думаю, так, після інавгурації буде у нас зустріч", — заявив український президент.

Є сподівання, що кроки Трампа для досягнення миру збігатимуться з позицією українців, бо "іншого не може бути, ми Україна, це наша незалежність, це наша земля і наше майбутнє". При цьому американські політики вже зараз, ймовірно, контактують з Кремлем.

"Я думаю, що у нього будуть контакти з російською стороною. Це зрозуміло, тому що вони будуть вивчати багато різних деталей, хто на що готовий", — заявив Зеленський.

Гаряча фаза війни і заморожений конфлікт

Український президент також зауважив, що кроки з завершення війни почнуться з припинення гарячої стадії війни, коли не будуть гинути люди, а працюватиме дипломатія.

Під час інтерв'ю торкнулись питання боїв на сході, а також в Курській області РФ. Зеленський підтвердив, що ситуація напружена, серед іншого, у Сил оборони замало резервів. Крім того, є просування росіян на українській території і це посилює позиції РФ та союзників РФ в Європі. Український президент наголосив, що "замороження" грає на користь Москви, тоді як Курськ — це "сильний козир", який тисне на Кремль.

Провали російської армії під Курськом, до всього, також впливають на країни глобального Півдня, зауважив Зеленський. Як з'ясувалось, політики цих країн вірили у непереможність росіян, а з літа 2024 року побачили, що це не так.

Гарантії безпеки, перемога і бачення миру

Журналістка поцікавилась, чи змінився погляд на завершення війни: раніше говорили про "перемогу", тепер — про "справедливий мир". Зеленський наголосив, що ці два поняття не слід розділяти. Крім того, він згадав про європейських партнерів України, які уважно дивляться на поведінку США. Завдання 2025 року — це об'єднати різні думки щодо завершення війни, сказав політик.

Також президент перелічив ознаки справедливого миру, з яким погодяться українці:

"сильна Україна";

гарантії безпеки — тобто гарантії, які показали б Путіну, що на Україну не можна нападати;

сильна армія. Ідеться не про 40-50 тис. військових, про яких говорить РФ, наголосив Зеленський. З його слів, якщо погодитись на маленьку армію, то "не буде більше незалежної України". При цьому сильна армія — це зброя та далекобійні ракети;

вступ до ЄС.

"Справедливий мир для України і сильні гарантії безпеки, що унеможливлює повернення Путіна, а потім дипломатично повернути — якщо буде така згода", — сказав він.

Україна і НАТО

Зеленський також торкнувся питання зв'язку безпеки і НАТО. Він заявив, що кращий варіант для України — членство в Альянсі. Якщо ж погодять варіант без підтримки США — це буде "слабкими гарантіями". Водночас, згадали Ізраїль — ця країна не є членом НАТО, але може збивати 200-500 ракет: це можливо завдяки підтримці авіації країн-членів НАТО, зауважив політик.

"Є багато деталей цих гарантій [як у Ізраїлю]. Такі гарантії безпеки поки що в Україні ніхто не пропонував", — пролунало в інтерв'ю.

Західні війська в Україні

Очільник держави підтримав ініціативу президента Франції Емманюеля Макрона щодо появи західних військ в Україні. Водночас він визнав, що військ однієї-двох країн буде замало. На думку Зеленського, таке рішення можливе у випадку, яку дійсно почнеться рух до НАТО. Також озвучено ще одну країну, яка поголилась на ідею Макрона — це Британія: інші варіанти не озвучувались. Ще один аспект: якщо будуть війська, то не лише сухопутні, а й, наприклад, повітряний та морський флот, які стануть в нагоді, наприклад, в Одесі.

"Думаю, і Британія буде підтримувати, і деякі інші країни, про які ми домовлялись вголос не говорити, тому що вони переживають говорити це медійно, бо бояться впливу Росії", — заявив Зеленський.

Вибори і другий термін Зеленського

На сьогодні лише Росії вигідно розхитувати ситуацію і говорити про вибори президента та парламенту в Україні. Зеленський заявив, що після завершення воєнного стану та гарячої фази війни Рада оголосить про терміни наступних виборів. На питання, чи готовий іти на другий термін, заявив, що ще не визначився.

"Це не є для мене сьогоднішньою ціллю", — сказав Зеленський.

Зазначимо, у грудні майбутній представник Трампа з українського питання Кіт Келлог озвучив можливість завершення війни, якщо Україна відмовиться від окупованих РФ територій та погодиться не вступати в НАТО протягом 20 років.

Нагадуємо, 30 грудня український журналіст Дмитро Гордон розповів про зустріч Трампа і Путіна, яка зірвалась через "демарш Кремля".