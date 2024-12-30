"Ви нічого не знаєте": Гордон відповів усім "диванним експертам" (відео)

Дмитро Гордон запевнив українців, що до Нового року закінчиться гаряча фаза війни. Тепер журналіст анонсував нові подробиці та відповів на критику.

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Напередодні український журналіст Дмитро Гордон заявив про завершення гарячої фази війни до кінця 2024 року. 30 грудня він опублікував на своїй сторінці в Instagram "екстрене звернення" щодо цього.

"Сьогодні 30 грудня 2024 року, день. Саме сьогодні очікувалась історична зустріч у верхах і пов’язане, безпосередньо пов’язане з нею припинення гарячої фази війни", — сказав Гордон.

Він пообіцяв розповісти про те, що сталося насправді та що буде далі, у своєму наступному зверненні.

"Користуючись нагодою, хочу запропонувати всім диванним експертам, які вже щосили коментують мої заяви, притримати язики. Ви нічого не знаєте з того, що знаю я і що сьогодні озвучу", — додав журналіст.

Нагадаємо, речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що нині "передумов для завершення українського конфлікту чи будь-якої його фази" немає. Також він повідомив, що у Володимира Путіна відсутні у планах на 30 грудня міжнародні контакти.

Окрім того, 26 грудня голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Кремль вважає перемир’я з Україною "шляхом у нікуди".

Раніше, 19 грудня, президент Володимир Зеленський коментував умови України для старту мирних переговорів. Він наголосив, що замороження конфлікту неможливе. Також лідер розкрив запропоновані Росією умови для миру.