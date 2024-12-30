"Вы ничего не знаете": Гордон ответил всем "диванным экспертам" (видео)

Дмитрий Гордон заверил украинцев, что до Нового года закончится горячая фаза войны. Теперь журналист анонсировал новые подробности и ответил на критику.

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Накануне украинский журналист Дмитрий Гордон заявил о завершении горячей фазы войны до конца 2024 года. 30 декабря он опубликовал на своей странице в Instagram "экстренное обращение" по этому поводу.

"Сегодня 30 декабря 2024 года, день. Именно сегодня ожидалась историческая встреча в верхах и связанное, непосредственно связанное с ней прекращение горячей фазы войны", — сказал Гордон.

Он пообещал рассказать о том, что произошло на самом деле и что будет дальше, в своем следующем обращении.

"Пользуясь случаем, хочу предложить всем диванным экспертам, которые уже вовсю комментируют мои заявления, придержать языки. Вы ничего не знаете из того, что знаю я и что сегодня озвучу", — добавил журналист.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сейчас"предпосылок для завершения украинского конфликта или любой его фазы" нет. Также он сообщил, что у Владимира Путина отсутствуют в планах на 30 декабря международные контакты.

Кроме того, 26 декабря глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Кремль считает перемирие с Украиной "путем в никуда".

Ранее, 19 декабря, президент Владимир Зеленский комментировал условия Украины для старта мирных переговоров. Он подчеркнул, что замораживание конфликта невозможно. Также лидер раскрыл предложенные Россией условия для мира.