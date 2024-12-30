"Предпосылок нет": в Кремле заявили, что российско-украинская война не завершится

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также заявил, что Россия не будет участвовать во втором Саммите мира, даже если получит туда приглашение.

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На данный момент предпосылок для завершения российско-украинской войны или какой-либо ее фазы нет. Об этом в комментарии российскому пропагандистскому изданию "РИА Новости" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Предпосылок для завершения украинского конфликта или любой его фазы сейчас нет", — сказал Песков.

Он также отметил, что у Владимира Путина не запланированы международные контакты 30 декабря.

В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ не будет участвовать во втором Саммите мира, даже если получит приглашение на него.

"Много раз разъяснял, что не собираемся участвовать в Саммите мира, даже если получим приглашение", — сказал Лавров.

Он напомнил, что в октябре 2024 состоялись заседания в рамках подготовки второго саммита мира.

По словам Лаврова, Украина не отказалась от цели восстановления своей территориальной целостности в пределах 1991 года и требования вывода российских войск с этих территорий.

"Нам известно, что организаторы хотят пригласить Россию, как мы понимаем, чтобы выдвинуть нам какой-то ультиматум", — объяснил Лавров отказ от участия во втором Саммите мира.

Напомним, 26 декабря Сергей Лавров заявил, что перемирие с Украиной на сегодня является "путем в никуда".

29 декабря Лавров заявил, что Россия открыта к переговорам по вопросу завершения войны в Украине, но будущий договор между воюющими сторонами должен стать нерушимым.