Людей хватит на 8-10 лет войны: в ВСУ спрогнозировали военные возможности России

Командование РФ создает в настоящее время две мотострелковые дивизии, также созданы резервы для быстрого пополнения потерь. С военной техникой ситуация хуже — агрессор ощутит проблемы с запасами к 2026 году, считает экс-командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев.

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России хватит общего мобилизационного ресурса на 8-10 лет полномасштабной войны с Украиной. Об этом сказал в интервью экс-командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев.

Армия РФ на сегодня насчитывает более 2 миллионов человек, из них полтора миллиона — военнослужащие. В самой России за последний год приняли по контракту около 400 000 человек, из которых 65 000 — бывшие заключенные.

Командование РФ вынуждено снимать с хранения технику

"ВС РФ работают над созданием двух мотострелковых дивизий. За 2024 год создано около 15 полков контроля территории. Резерв для быстрого пополнения потерь находится на уровне 40 000 человек", — проинформировал военный.

Что касается военной техники, проблемы из-за ее потерь в Украине агрессор ощутит не ранее 2026 года. При этом россияне постоянно наращивают военные мощности для эффективной боеспособности.

"Командование РФ вынуждено снимать с хранения технику, которая была на складах. У них было 12 000 танков и около 10 000 бронемашин старого образца. Силы обороны Украины активно уничтожают вражескую технику, поэтому они ограничивают использование бронетанковых колонн во время штурмов", — указал Наев.

Напомним, СМИ ранее писали, как Россия отрабатывает нападение на Финляндию и другие страны восточного фланга НАТО. Москва может стремиться создать буферную зону в Европе от Арктики до Балтийского моря и от Черного до Средиземного моря.

Россия ранее заявила о необходимости заключить "нерушимый договор" для конца войны в Украине. В МИД РФ хотят получить соглашение, которое закрепит механизм невозможности нарушения договоренностей.