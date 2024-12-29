Людей вистачить на 8-10 років війни: у ЗСУ спрогнозували військові можливості Росії

Командування РФ створює наразі дві мотострілецькі дивізії, також створено резерви для швидкого поповнення втрат. З військовою технікою ситуація гірша — агресор відчує проблеми із запасами до 2026 року, вважає екскомандувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.

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Росії вистачить загального мобілізаційного ресурсу на 8-10 років повномасштабної війни з Україною. Про це сказав в інтерв'ю екскомандувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.

Армія РФ на сьогодні налічує понад 2 мільйони осіб, з них півтора мільйона — військовослужбовці. У самій Росії за останній рік прийняли за контрактом близько 400 000 осіб, з яких 65 000 — колишні ув'язнені.

Командування РФ змушене знімати зі зберігання техніку

"ЗС РФ працюють над створенням двох мотострілецьких дивізій. За 2024 рік створено близько 15 полків контролю території. Резерв для швидкого поповнення втрат перебуває на рівні 40 000 осіб", — поінформував військовий.

Що стосується військової техніки, проблеми через її втрати в Україні агресор відчує не раніше 2026 року. При цьому росіяни постійно нарощують військові потужності для ефективної боєздатності.

"Командування РФ змушене знімати зі зберігання техніку, яка була на складах. У них було 12 000 танків і близько 10 000 бронемашин старого зразка. Сили оборони України активно знищують ворожу техніку, тому вони обмежують використання бронетанкових колон під час штурмів", — зазначив Наєв.

Нагадаємо, ЗМІ раніше писали, як Росія відпрацьовує напад на Фінляндію та інші країни східного флангу НАТО. Москва може прагнути створити буферну зону в Європі від Арктики до Балтійського моря і від Чорного до Середземного моря.

Росія раніше заявила про необхідність укласти "непорушний договір" для кінця війни в Україні. У МЗС РФ хочуть отримати угоду, яка закріпить механізм неможливості порушення домовленостей.