Людей вистачить на 8-10 років війни: у ЗСУ спрогнозували військові можливості Росії
Командування РФ створює наразі дві мотострілецькі дивізії, також створено резерви для швидкого поповнення втрат. З військовою технікою ситуація гірша — агресор відчує проблеми із запасами до 2026 року, вважає екскомандувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.
Росії вистачить загального мобілізаційного ресурсу на 8-10 років повномасштабної війни з Україною. Про це сказав в інтерв'ю екскомандувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.
Армія РФ на сьогодні налічує понад 2 мільйони осіб, з них півтора мільйона — військовослужбовці. У самій Росії за останній рік прийняли за контрактом близько 400 000 осіб, з яких 65 000 — колишні ув'язнені.
"ЗС РФ працюють над створенням двох мотострілецьких дивізій. За 2024 рік створено близько 15 полків контролю території. Резерв для швидкого поповнення втрат перебуває на рівні 40 000 осіб", — поінформував військовий.
Що стосується військової техніки, проблеми через її втрати в Україні агресор відчує не раніше 2026 року. При цьому росіяни постійно нарощують військові потужності для ефективної боєздатності.
"Командування РФ змушене знімати зі зберігання техніку, яка була на складах. У них було 12 000 танків і близько 10 000 бронемашин старого зразка. Сили оборони України активно знищують ворожу техніку, тому вони обмежують використання бронетанкових колон під час штурмів", — зазначив Наєв.
Нагадаємо, ЗМІ раніше писали, як Росія відпрацьовує напад на Фінляндію та інші країни східного флангу НАТО. Москва може прагнути створити буферну зону в Європі від Арктики до Балтійського моря і від Чорного до Середземного моря.
Росія раніше заявила про необхідність укласти "непорушний договір" для кінця війни в Україні. У МЗС РФ хочуть отримати угоду, яка закріпить механізм неможливості порушення домовленостей.