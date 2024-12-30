"Передумов немає": в Кремлі заявили, що російсько-українська війна не завершиться

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров також заявив, що Росія не братиме участі у другому Саміті миру, навіть якщо отримає туди запрошення.

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Наразі передумов для завершення російсько-української війни або будь-якої її фази немає. Про це в коментарі російському пропагандистському виданню "РИА Новости" заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Передумов для завершення українського конфлікту чи будь-якої його фази зараз немає", — сказав Пєсков.

Він також зазначив, що у Володимира Путіна не заплановані міжнародні контакти 30 грудня.

Водночас міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що РФ не братиме участі у другому Саміті миру, навіть якщо отримає запрошення на нього.

"Багато разів роз'яснював, що не збираємося брати участь у Саміті миру, навіть якщо отримаємо запрошення", — сказав Лавров.

Він нагадав, що у жовтні 2024 відбулися засідання в рамках підготовки другого саміту миру.

За словами Лаврова, Україна не відмовилася від мети відновлення своєї територіальної цілісності в межах 1991 року та вимоги виведення російських військ із цих територій.

"Нам відомо, що організатори хочуть запросити Росію, як ми розуміємо, щоб висунути нам якийсь ультиматум", — пояснив Лавров відмову від участі в другому Саміті миру.

Нагадаємо, 26 грудня Сергій Лавров заявив, що перемир'я з Україною на сьогодні є "шляхом у нікуди".

29 грудня Лавров заявив, що Росія відкрита до переговорів з питання завершення війни в Україні, але майбутній договір між воюючими сторонами має стати непорушним.