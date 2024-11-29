Мирний план від "бультер`єра": для чого Трамп призначив генерала Кіта Келлога головним по Україні

Дональд Трамп оголосив кандидатуру генерал-лейтенанта у відставці Кіта Келлога на посаду спеціального посланника з питань російсько-української війни. Чого слід очікувати від цієї фігури та який вплив вона матиме у новій адміністрації президента США, з’ясовував Фокус.

Обраний президент США Дональд Трамп через соцмережі оголосив ім’я свого майбутнього спецпредставника з питань російсько-української війни. Ним виявився 80-річний генерал-лейтенант у відставці, ветеран американської війни у В’єтнамі Кіт Келлог, який за першої каденції Трампа обіймав посаду радника віцепрезидента з питань нацбезпеки. "Кіт провів видатну кар’єру у військовій та бізнесовій сферах, зокрема працював на дуже делікатних посадах у сфері національної безпеки в моїй першій адміністрації. Він був зі мною із самого початку. Разом з Келлогом ми забезпечимо мир через силу та зробимо світ знову безпечним", — акцентував Трамп.

Чому вибір Трампа міг би бути гіршим для України

Зазначимо, що у червні поточного року Кіт Келлог разом із колишнім аналітиком ЦРУ Фредом Флейтцем, який також працював у керівництві апарату Ради нацбезпеки при Дональді Трампі, представив план припинення російсько-української війни. У документі, серед іншого, пропонувалося розпочати мирні переговори без вимог до Києва визнати за Москвою окуповані території. Крім того, автори плану запропонували використовувати підтримку ЗСУ як важіль тиску на обидві країни, щоб змусити їх сісти за стіл переговорів. Інакше кажучи, згідно з цим планом, Трамп може зупинити постачання військової допомоги Україні, якщо та відмовиться від мирних переговорів, а Росію натомість попередять, що будь-яка відмова від переговорів призведе до посилення підтримки Києва. Самі ж мирні переговори мають призвести до фактичної заморозки на лінії зіткнення.

Кіт Келлог — нині генерал-лейтенант у відставці, ветеран війни у В"єтнамі Фото: Википедия

Також Келлог ще у вересні 2022-го закликав адміністрацію Байдена надати Україні всю необхідну зброю, щоб завдати армії РФ військової поразки. Келлог та Флейтц під час презентації свого плану влітку, в унісон стверджували, що Трамп поставився до їх ідей "вельми доброзичливо". Принагідно зауважимо, що ще кілька днів тому агентство Reuters повідомляло, що кандидатом розглядається і Річард Гренелл, який у роки президентства Дональда Трампа встиг попрацювати не тільки директором Нацрозвідки, а й був послом США у Німеччині, а також спеціальним представником президента на мирних переговорах Сербії та Косово. Річард Гренелл є "надзвичайно досвідченим дипломатом", зазначали співрозмовники Reuters, але, додавали вони, українська влада навряд чи прийме його пропозиції, адже він закликав створити "якісь автономні зони" в межах мирної угоди між Москвою та Києвом, а також виступав проти прийняття України до НАТО.

Нагадаємо, що під час першого президентського терміну (з 2017 по 2021 рік) у команді пана Трампа вже був спецпредставник по Україні Курт Волкер, який повсякчас обговорював реалізацію Мінських угод з Україною та РФ. В 2019 році він пішов у відставку, а за чинного президента США Джо Байдена профільного спецпосланця не було взагалі.

Для чого Келлог будуватиме протрампівську мережу в Україні

Наголосивши на тому, що колишній спецпредставник Трампа по Україні Курт Волкер займав проукраїнську позицію, політолог Максим Несвітайлов у розмові з Фокусом констатував: "Хоча тоді ситуація була значно спокійнішою, але пан Волкер тримав як то кажуть руку на пульсі, усіляко підтримував надання Україні "Джавелінів", тощо. Але якщо говорити в цілому про вагу спец посланця, то ця фігура є не більш, аніж оперативним комунікатором. Тобто, оскільки у Трампа буде багато внутрішньополітичних задач та викликів, він не зможе надто глибоко інтегруватися в питання України, а відтак йому потрібні, умовно кажучи свої вуха".

Моделюючи ситуацію, експерт припустив, що після призначення Кіт Келлог розбудовуватиме невелику мережу друзів Трампа з низки депутатів та чиновників з тим, щоб, збираючи від них інформацію, передавати її не просто до Білого дому, а безпосередньо Трампу.

"Гадаю, пан Келлог перейматиметься створенням в Україні протрампівського дружнього крила. Втім, навіть сам факт того, що такий спецпредставник буде – це, поза всяким сумнівом, добре, оскільки ми матимемо прямий і безпосередній канал комунікації. Крім того, подібним призначенням Трамп наочно демонструє, що цей напрямок для нього є справді важливим", — резюмує Максим Несвітайлов.

Чи справді Трамп не зраджує своєму управлінському стилю

Натомість політолог Олег Постернак у розмові з Фокусом робить наступний акцент: Притаманним Трампу стилем є довіра певній людині певного зовнішньополітичного кейсу. Саме у такій парадигмі він діяв за часів свого першого президентства, призначаючи Курта Волкера в 2017 році. Пан Волкер, до речі є одним з найбільш яскравих провідників українських інтересів в Америці. Він відіграв велику і вагому роль у налагодженні стосунків між Україною і Республіканською партією за роки перебування Байдена при владі, тощо. Втім, якщо повернутися до фігури Келлога, то можна констатувати, що Трамп не зраджує своєму стилю і хоче мати такого собі керованого чиновника, який проводитиме всю брудну комунікаційну роботу з українською та російською сторонами".

Експерт: "Притаманним Трампу стилем є довіра певній людині певного зовнішньополітичного кейсу" Фото: Getty Images

Зазначивши, що попередні заяви Трампа щодо російсько-української війни після його приходу в Білий дім не завжди можуть корелюватися з його передвиборчою риторикою, політолог констатував: "Трамп зараз вже не може вийти та сказати: "Так, ось я тут постановив і вирішив продовжувати надавати військову допомогу Україні". Трамп озвучуватиме подібні рішення через відповідних чиновників і з прицілом на інтереси американців. Наприклад, він може дати "добро" на підтримку України у вигляді кредитів, які, як варіант, могли б сплатити європейці. І, до речі, деякі європейські країни цілком можуть зацікавитися подібного роду кейсом".

Крім того, підсумовує Олег Постернак, спец посланник по російсько-українській війні опікуватиметься формуванням "базових настанов мирної ініціативи Трампа", яка буде чітко сформульована після безпосереднього контакту Трампа з Зеленським з одного боку, і з Путіним — і іншого.

Які ідеї втілюватиме Кіт Келлог на посаді спец посланця по війні

Новообраний президент США, зазначає політолог Максим Джигун, обирає в свою команду людей не за професійною ознакою, а за принципом відданості та лояльності безпосередньо до нього. Відштовхуючись від цієї тези, експерт у розмові з Фокусом зауважив наступне: "З огляду на підходи та стиль Трампа, спецпосланник з питань російсько-української війни – це радше кур’єр, який доставлятиме відповідним адресатам вказівки і ультимативні вимоги нової американської адміністрації. Я підозрюю, що ця людина зрештою буде просто підтверджувати або спростовувати те, що особисто не вважатиме за доцільне оголошувати Дональд Трамп. Тобто, на мою думку, в цьому випадку йдеться про суто технічну роль. Дуже і дуже сумніваюся, що ця людина спроможна швидко розрулити ситуацію у прийнятний для України спосіб".

У червні 2024 року Кіт Келлог представив план припинення російсько-української війни Фото: Getty Images

На переконання експерта, спец посланник Трампа по російсько-українській війні перейматиметься "упаковкою" позиції Сполучених Штатів таким чином, щоб вона не зустріла величезного опору від обох сторін.

Максим Джигун вважає, що Трамп і сам би не проти їздити і висувати Києву та Москві свої умови, але, з огляду на те, що викликів перед президентом США стоїть більше, аніж є годин у добі, він змушений обирати людей, які втілюватимуть його ідеї в життя по тому чи іншому напрямку.

Констатувавши, що замороження конфлікту не є закінченням війни, політолог додав, що протягом каденції Трампа його профільний спец посланник, тримаючи повсякчас руку на пульсі, у разі ймовірних загострень "чи інших непередбачуваних обставин" інформуватиме главу Білого дому "в гранично оперативний спосіб".

Поряд з тим, акцентує політолог, незалежно від прізвища спец посланця, комунікація щодо завершення російсько-української війни має відбуватися на найвищому державному рівні і крапку в цій історії ставитимуть президенти України, США "і, вочевидь, російський диктатор Путін".