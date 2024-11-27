Залишаться в руках Трампа: Білий дім не встигає витратити гроші, виділені на зброю для ЗСУ

За даними WSJ, адміністрація Джо Байдена намагається реалізувати максимум коштів на підтримку України. Однак доставляти зброю у таких темпах неможливо, і складнощі транспортування вже визначають вміст постачань.

Президент США Джо Байден залишить новообраному лідеру Дональду Трампу, який поки чекає на інавгурацію, мільярди доларів, заплановані для підтримки України. Про це 27 листопада повідомили у The Wall Street Journal з посиланням на представників Вашингтону й американського Конгресу.

Американські чиновники розповіли, що у Білого дому залишились понад 6,5 мільярдів доларі, які у вигляді зброї й обладнання з власних запасів Міноборони США може передавати Україні. Пентагон досяг ліміту озброєння, яке може щомісяця надсилати, не знижуючи при цьому власної бойової спроможності. Однак у процесі постачання виникли матеріально-технічні проблеми.

Щоб встигнути витратити усе, Вашингтон має щодня відправляти Києву озброєння на суму понад 110 мільйонів доларів. Однак джерело у Конгресі запевнило, що це — просто неможливо.

У Пентагоні розповіли, що США планують постачати Україні озброєння з власних запасів на 500-750 мільйонів доларів у місяць. Здебільшого йдеться про боєприпаси та артилерію, адже їх легше доставити. На транспортування важкого обладнання потрібні місяці.

Адміністрація Байден також має понад два мільярди доларів на фінансування довгострокових контрактів. Неназваний представник Пентагону повідомив, що американці намагатимуться витратити якомога більше цих грошей до 20 січня.

Окрім того, у Вашингтону залишається менш ніж п’ять мільярдів доларів, які Конгрес виділив на закупівлю нової зброї для арсеналу США. Ці гроші адміністрація прагне використати повністю до кінця 2024 року.

Нагадаємо, у Reuters з посиланням на джерело в адміністрації США повідомили, що американський уряд тисне на Україну щодо посилення мобілізації. Від Києва вимагають розглянути зниження мобілізаційного віку до 18 років.

Снайпер морської піхоти США та доброволець Іноземного легіону ЗСУ Метью Семпсон заявив, що повернення адміністрації Дональда Трампа у США буде навіть вигідне Україні.