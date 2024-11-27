Останутся в руках Трампа: Белый дом не успевает потратить деньги, выделенные на оружие для ВСУ

По данным WSJ, администрация Джо Байдена пытается реализовать максимум средств на поддержку Украины. Однако доставлять оружие в таких темпах невозможно, и сложности транспортировки уже определяют содержание поставок.

Президент США Джо Байден оставит новоизбранному лидеру Дональду Трампу, который пока ждет инаугурации, миллиарды долларов, запланированные для поддержки Украины. Об этом 27 ноября сообщили в The Wall Street Journal со ссылкой на представителей Вашингтона и американского Конгресса.

Американские чиновники рассказали, что у Белого дома остались более 6,5 миллиардов долларов, которые в виде оружия и оборудования из собственных запасов Минобороны США может передавать Украине. Пентагон достиг лимита вооружения, которое может ежемесячно отправлять, не снижая при этом собственной боевой способности. Однако в процессе поставок возникли материально-технические проблемы.

Чтобы успеть потратить все, Вашингтон должен ежедневно отправлять Киеву вооружение на сумму более 110 миллионов долларов. Однако источник в Конгрессе заверил, что это — просто невозможно.

В Пентагоне рассказали, что США планируют поставлять Украине вооружение из собственных запасов на 500-750 миллионов долларов в месяц. В основном речь идет о боеприпасах и артиллерии, ведь их легче доставить. На транспортировку тяжелого оборудования нужны месяцы.

Администрация Байден также имеет более двух миллиардов долларов на финансирование долгосрочных контрактов. Неназванный представитель Пентагона сообщил, что американцы постараются потратить как можно больше этих денег до 20 января.

Кроме того, у Вашингтона остается менее пяти миллиардов долларов, которые Конгресс выделил на закупку нового оружия для арсенала США. Эти деньги администрация стремится использовать полностью до конца 2024 года.

Напомним, в Reuters со ссылкой на источник в администрации США сообщили, что американское правительство давит на Украину относительно усиления мобилизации. От Киева требуют рассмотреть снижение мобилизационного возраста до 18 лет.

Снайпер морской пехоты США и доброволец Иностранного легиона ВСУ Мэтью Сэмпсон заявил, что возвращение администрации Дональда Трампа в США будет даже выгодно Украине.