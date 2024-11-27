Під час візиту Путіна до Астани LED-екран замість російського показав український прапор (відео)

Вулиці Астани до приїзду Путіна заполонили російські триколори на електронних банерах, однак один із них раптово перетворився на прапор України. У компанії, яка обслуговує екран, кажуть про "замикання кабелю".

Український прапор на одному з LED-екран з'явився в столиці Казахстану Астані в день офіційного візиту президента РФ Володимира Путіна 27 листопада. Відео з синьо-жовтим прапором на вуличному дисплеї біля театру "Астана Опера" неподалік президентської резиденції ширилося соцмережами ввечері, повідомило агентство КазТАГ.

До візиту російського президента на вуличні екрани в Астані вивели російські прапори. Однак один із них раптово "перефарбувався" у синьо-жовті кольори, повідомляють місцеві ЗМІ.

У коментарі казахським журналістам заступник директора "Керуен Медіа" з технічної частини Мухтар Бекбосинов сказав, що кольори прапору України замість російського триколору проявилися на їхньому LED-екрані через "замикання кабелю".

"О 16.30 на LED-екрані "Керуен Медіа" на зображенні прапора РФ на верхньому сегменті замкнув кабель і вимкнувся білий колір, у зв'язку з чим тональність кольору при навантаженні електрики змінилася, стала яскравіше. Таким чином, при зніманні відео на стільниковий телефон червоний колір під час відтворення відео для зорового контакту здається жовтим", — заявив Бекбосинов.

Коментарів від місцевої влади журналісти не отримували.

У соцмережах деякі казахи критикували надлишок російського триколору в столиці під час візиту Володимира Путіна.

"Цього разу наші прямо перестаралися", — написав користувач Facebook із Казахстану Марат Жилкибаев.

Путіна в Астані вітали російськими триколорами на LED-екранах Фото: Facebook В Астані зустріли президента РФ електронними банерами з російськими прапорами Фото: Facebook

Візит Путіна до Казахстану: що відомо

Президент РФ 27 листопада прибув до Астани з дводенним візитом, щоб обговорити з президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим розвиток російсько-казахських відносин. На брифінгу після зустрічі Токаєв заявив, що РФ для його країни — "стратегічний партнер і надійний союзник".

Зазначимо, Казахстан дотримується нейтралітету щодо вторгнення Росії до України та входить до Організації Договору про колективну безпеку, яку РФ позиціює як альтернативу НАТО. Цього року в ОДКБ головує представник Казахстану.

Нагадаємо, 23 листопада експерт з аналізу відкритих даних Юліан Репке помітив, що Путін жодного разу не поворухнув руками під час за 8-хвилинного звернення до росіян з приводу удару балістичною ракетою по Дніпру. Експерт вважає, що руки президенту РФ могли "домалювати", щоб приховати певну хворобу або хвилювання.

Раніше, 14 жовтня, Путін порушив один із місцевих законів під час візиту до Ашхабада, столиці Туркменістану. Він прибув на чорному лімузині, що заборонено регламентом країни.