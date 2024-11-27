Во время визита Путина в Астану LED-экран вместо российского показал украинский флаг (видео)

Улицы Астаны к приезду Путина заполонили российские триколоры на электронных баннерах, однако один из них внезапно превратился во флаг Украины. В компании, которая обслуживает экран, говорят о "замыкании кабеля".

Украинский флаг на одном из LED-экран появился в столице Казахстана Астане в день официального визита президента РФ Владимира Путина 27 ноября. Видео с сине-желтым флагом на уличном дисплее возле театра "Астана Опера" неподалеку президентской резиденции распространялось по соцсетям вечером, сообщило агентство КазТАГ.

К визиту российского президента на уличные экраны в Астане вывели российские флаги. Однако один из них внезапно "перекрасился" в сине-желтые цвета, сообщают местные СМИ.

В комментарии казахским журналистам заместитель директора "Керуен Медиа" по технической части Мухтар Бекбосинов сказал, что цвета флага Украины вместо российского триколора проявились на их LED-экране из-за "замыкания кабеля".

"В 16.30 на LED-экране "Керуен Медиа" на изображении флага РФ на верхнем сегменте замкнул кабель и выключился белый цвет, в связи с чем тональность цвета при нагрузке электричества изменилась, стала ярче. Таким образом, при съемке видео на сотовый телефон красный цвет во время воспроизведения видео для зрительного контакта кажется желтым", — заявил Бекбосинов.

Комментариев от местных властей журналисты не получали.

В соцсетях некоторые казахи критиковали избыток российского триколора в столице во время визита Владимира Путина.

"В этот раз наши прямо перестарались", — написал пользователь Facebook из Казахстана Марат Жилкибаев.

Путина в Астане приветствовали российскими триколорами на LED-экранах Фото: Facebook В Астане встретили президента РФ электронными баннерами с российскими флагами Фото: Facebook

Визит Путина в Казахстан: что известно

Президент РФ 27 ноября прибыл в Астану с двухдневным визитом, чтобы обсудить с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым развитие российско-казахских отношений. На брифинге после встречи Токаев заявил, что РФ для его страны — "стратегический партнер и надежный союзник".

Отметим, Казахстан придерживается нейтралитета относительно вторжения России в Украину и входит в Организацию Договора о коллективной безопасности, которую РФ позиционирует как альтернативу НАТО. В этом году в ОДКБ председательствует представитель Казахстана.

Напомним, 23 ноября эксперт по анализу открытых данных Юлиан Репке заметил, что Путин ни разу не пошевелил руками во время 8-минутного обращения к россиянам по поводу удара баллистической ракетой по Днепру. Эксперт считает, что руки президенту РФ могли "дорисовать", чтобы скрыть определенную болезнь или волнение.

Ранее, 14 октября, Путин нарушил один из местных законов во время визита в Ашхабад, столицу Туркменистана. Он прибыл на черном лимузине, что запрещено регламентом страны.