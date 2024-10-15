Путин во время визита в Туркменистан нарушил один из местных законов: детали

Российский президент прибыл в Ашхабад на черном лимузине. Но машины этого цвета в Туркменистане запрещены.

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72-летний Владимир Путин побывал в столице Туркменистана, где встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом для проведения срочных переговоров по поводу накалившейся обстановки на Ближнем Востоке. А также нарушил один из странных местных законов. Об этом сообщает The Sun.

Путин нарушил закон в Туркменистане

На кадрах, опубликованных Кремлем, видно, как Путин проезжает по абсолютно пустым улицам столицы Ашхабада, а потом его лимузин останавливается у белоснежного дворца.

Но оказалось, что российский президент нарушил один из законов Туркменистана, приехав на черном лимузине вместо положенной по регламенту белой или серебристой машины.

Прибыв в роскошное здание Торговой палаты на своем лимузине Aurus Senat, Путин поднялся по высокой лестнице, чтобы увидеть президента Сердара Бердымухамедова, отец которого запретил черные автомобили, считая их приносящими несчастье.

В Туркменистане запрещены черные автомобили Фото: Скриншот

При президенте Гурбангулы Бердымухамедове, правившем до 2022 года, белый цвет считался символом удачи и благополучия. В результате поощрялись белые автомобили, а в некоторых случаях владельцам черных автомобилей, как сообщается, приходилось перекрашивать свои автомобили в более светлые тона, в частности, в белый.

Считается, что запрет на черные автомобили возник из-за ассоциации белого цвета с удачей, в то время как более темные цвета, особенно черный, считались менее благоприятными.

Однако вполне возможно, что выбор автомобиля Путина — часть его паранойи, поскольку он обычно передвигается по Москве, запертый в семитонном бронированном автомобиле, который может выдержать бомбовые атаки и атаки с применением химического оружия.

Что известно о визите Путина в Туркменистан

Официально сообщается, что он явился в Ашхабад на Международный форум "Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития", посвященный 300-летию со дня рождения выдающегося туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.

Неофициально, эксперты называют Форум собранием "оси зла". На нем Путин уже успел встретиться с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, которого похвалил за "близкие" взгляды на международные вопросы и заявил, что отношения Москвы с Тегераном являются "приоритетом".

После вторжения Кремля в Украину в 2022 году отношения между Ираном и Россией (обе страны находятся под западными санкциями) улучшились, и многие полагают, что Тегеран поставляет Москве оружие.

Пезешкиан заявил, что отношения между двумя странами "искренние", а позиции на международной арене "схожи".

Президент Ирана охарактеризовал ситуацию на Ближнем Востоке как "сложную" и обвинил США и Европу в том, что они не желают, чтобы она "успокоилась".

Туркменистан поддерживает уникальные и стратегически важные отношения как с Россией , так и с Ираном, балансируя свою внешнюю политику между этими двумя соседями и придерживаясь принципа нейтралитета.

Туркменистан входил в состав Советского Союза до его распада в 1991 году. После обретения независимости отношения с Россией были нестабильными, но по-прежнему имеют решающее значение, особенно в сферах экономики и безопасности.

Внешняя политика Туркменистана, основанная на провозглашенном им постоянном нейтралитете, признанном Организацией Объединенных Наций в 1995 году, позволяет ему выстраивать отношения как с Россией, так и с Ираном, не вступая слишком тесно в отношения с какой-либо из стран.

Напомним, во время визита в КНДР Путин подарил пуленепробиваемый лимузин Aurus своему союзнику Ким Чен Ыну. И несмотря на слухи о том, что он вскоре сломался, северокорейский диктатор прокатился на нем вместе с дочерью.