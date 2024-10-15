Путин во время визита в Туркменистан нарушил один из местных законов: детали
Российский президент прибыл в Ашхабад на черном лимузине. Но машины этого цвета в Туркменистане запрещены.
72-летний Владимир Путин побывал в столице Туркменистана, где встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом для проведения срочных переговоров по поводу накалившейся обстановки на Ближнем Востоке. А также нарушил один из странных местных законов. Об этом сообщает The Sun.
На кадрах, опубликованных Кремлем, видно, как Путин проезжает по абсолютно пустым улицам столицы Ашхабада, а потом его лимузин останавливается у белоснежного дворца.
Но оказалось, что российский президент нарушил один из законов Туркменистана, приехав на черном лимузине вместо положенной по регламенту белой или серебристой машины.
Прибыв в роскошное здание Торговой палаты на своем лимузине Aurus Senat, Путин поднялся по высокой лестнице, чтобы увидеть президента Сердара Бердымухамедова, отец которого запретил черные автомобили, считая их приносящими несчастье.
При президенте Гурбангулы Бердымухамедове, правившем до 2022 года, белый цвет считался символом удачи и благополучия. В результате поощрялись белые автомобили, а в некоторых случаях владельцам черных автомобилей, как сообщается, приходилось перекрашивать свои автомобили в более светлые тона, в частности, в белый.
Считается, что запрет на черные автомобили возник из-за ассоциации белого цвета с удачей, в то время как более темные цвета, особенно черный, считались менее благоприятными.
Однако вполне возможно, что выбор автомобиля Путина — часть его паранойи, поскольку он обычно передвигается по Москве, запертый в семитонном бронированном автомобиле, который может выдержать бомбовые атаки и атаки с применением химического оружия.
Что известно о визите Путина в Туркменистан
Официально сообщается, что он явился в Ашхабад на Международный форум "Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития", посвященный 300-летию со дня рождения выдающегося туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.
Неофициально, эксперты называют Форум собранием "оси зла". На нем Путин уже успел встретиться с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, которого похвалил за "близкие" взгляды на международные вопросы и заявил, что отношения Москвы с Тегераном являются "приоритетом".
После вторжения Кремля в Украину в 2022 году отношения между Ираном и Россией (обе страны находятся под западными санкциями) улучшились, и многие полагают, что Тегеран поставляет Москве оружие.
Пезешкиан заявил, что отношения между двумя странами "искренние", а позиции на международной арене "схожи".
Президент Ирана охарактеризовал ситуацию на Ближнем Востоке как "сложную" и обвинил США и Европу в том, что они не желают, чтобы она "успокоилась".
Туркменистан поддерживает уникальные и стратегически важные отношения как с Россией , так и с Ираном, балансируя свою внешнюю политику между этими двумя соседями и придерживаясь принципа нейтралитета.
Туркменистан входил в состав Советского Союза до его распада в 1991 году. После обретения независимости отношения с Россией были нестабильными, но по-прежнему имеют решающее значение, особенно в сферах экономики и безопасности.
Внешняя политика Туркменистана, основанная на провозглашенном им постоянном нейтралитете, признанном Организацией Объединенных Наций в 1995 году, позволяет ему выстраивать отношения как с Россией, так и с Ираном, не вступая слишком тесно в отношения с какой-либо из стран.
Напомним, во время визита в КНДР Путин подарил пуленепробиваемый лимузин Aurus своему союзнику Ким Чен Ыну. И несмотря на слухи о том, что он вскоре сломался, северокорейский диктатор прокатился на нем вместе с дочерью.