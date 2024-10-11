Ким Чен Ын прокатил дочь на российском лимузине и показал масштабное шоу

Ким Чжу Э давно не появлялась на публике, но после угроз нанести ядерный удар по США Ын снова вывел ее в свет.

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Северокорейский диктатор появился на публике вместе с дочерью впервые за долгое время. Западные СМИ отметили, что Ким Чжу Э, которую называют наследницей Ким Чен Ына, вышла в свет вскоре после того, как ее отец окончательно закрыл транспортное сообщение с Южной Кореей и пригрозил ядерным ударом США. Об этом пишет Daily Mail.

"Ядерное семейство", как прозвали Кима и его дочь таблоиды, посетили массовое танцевальное шоу в Пхеньяне, посвященное 79-й годовщине со дня основания его дедом Ким Ир Сеном Трудовой партии Кореи (ТПК).

Ким Чен Ын с дочерью на банкете Фото: KCNA

Ким вместе со своей сияющей дочерью сначала поехали в партийную школу, где любовались световым шоу, а несколько часов спустя они сели в роскошный российский лимузин Aurus — один из многочисленных подарков, преподнесенных Киму президентом России Владимиром Путиным в начале этого года, — и отправились на площадь Ким Ир Сена в самом центре Пхеньяна.

Ким Чен Ын и Ким Чжу Э у российского лимузина Фото: KCNA

Чжу Э, которую многие аналитики считают наследницей северокорейского диктатора и будущей правительницей КНДР, заметно подросла и почти сравнялась ростом со своим отцом.

Впечатляющее зрелище, которое Ким и Чжу Э наблюдали с широкими улыбками на лицах, произошло через несколько дней после того, как лидер Северной Кореи поклялся, что его армия "без колебаний применит все свои наступательные возможности против своих врагов", включая ядерное оружие, если когда-либо столкнется с западными странами.

Шоу для Ким Чен Ына Фото: KCNA

В конце 2010-х годов у Северной Кореи был кратковременный период потепления отношений с Западом, когда тогдашний президент США Дональд Трамп стремился к сближению с изолированным государством.

Трамп провел историческую встречу с Кимом в демилитаризованной зоне, разделяющей Север и Юг, а Ким Чен Ын провел ряд саммитов и переговоров со своими южными коллегами и дипломатами США.

Бывший президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин недавно признался в своих мемуарах, что Ким был расстроен "глобальным недоверием" к его стране и хотел начать программу ядерного разоружения в обмен на смягчение санкций и улучшение отношений с Западом.

Мун даже заявил, что Чжу Э была ключевым мотивирующим фактором этого начинания, утверждая, что северокорейский лидер однажды "упомянул, что у него есть дочь, и он не хочет, чтобы ее поколение жило под бременем ядерного оружия".

Фото: KCNA

Однако переговоры в конечном итоге не увенчались успехом, и в последние годы Ким проводит гораздо более жесткую политику, стремясь к более тесным связям с такими странами, как Россия и Китай.

С момента принятия агрессивной ядерной доктрины в 2022 году Северная Корея неоднократно обещала первой применить ядерное оружие, если посчитает, что руководство Пхеньяна находится под угрозой. В прошлом году государство-изгой провело рекордное количество ракетных испытаний, а Ким в последние месяцы регулярно произносил воодушевляющие речи, приказывая своим войскам готовиться к будущему конфликту.

Ким Чен Ын с дочерью у ракеты

Сообщается, что в апреле его войска провели первые в истории Северной Кореи учения по "ядерному детонатору", в ходе которых имитировалась ядерная контратака.

Официальное Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что в ходе учений впервые была продемонстрирована система управления "ядерным триггером" Северной Кореи, добавив, что армия провела успешное испытание объединенной системы управления ядерным оружием страны.

Затем в прошлом месяце северокорейские СМИ представили миру краткий обзор объекта по производству оружейного урана. Северокорейские СМИ не раскрыли, где находится этот объект.

Напомним, Фокус писал о том, что дочь Ким Чен Ына, скорей всего станет его преемницей. На публике Ким Чжу Э стала появляться только в 2022 году. На самом деле никто не знает, как ее зовут на самом деле и сколько ей лет. Считается, что кроме нее, у Ына есть еще двое детей, но это непроверенная информация. Северокорейский диктатор тщательно скрывает свою семью.