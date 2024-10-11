Кім Чен Ин прокатав доньку на російському лімузині та показав масштабне шоу

Кім Чжу Е давно не з'являлася на публіці, але після погроз завдати ядерного удару по США Ин знову вивів її у світ.

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Північнокорейський диктатор з'явився на публіці разом із дочкою вперше за довгий час. Західні ЗМІ зазначили, що Кім Чжу Е, яку називають спадкоємицею Кім Чен Ина, вийшла у світ незабаром після того, як її батько остаточно закрив транспортне сполучення з Південною Кореєю і пригрозив ядерним ударом США. Про це пише Daily Mail.

"Ядерне сімейство", як прозвали Кіма та його доньку таблоїди, відвідали масове танцювальне шоу в Пхеньяні, присвячене 79-й річниці від дня заснування його дідом Кім Ір Сеном Трудової партії Кореї (ТПК).

Кім Чен Ин із дочкою на банкеті Фото: KCNA

Кім разом зі своєю сяючою донькою спершу поїхали до партійної школи, де милувалися світловим шоу, а через кілька годин вони сіли в розкішний російський лімузин Aurus — один із численних подарунків, піднесених Кіму президентом Росії Володимиром Путіним на початку цього року, — і вирушили на площу Кім Ір Сена в самому центрі Пхеньяну.

Кім Чен Ин і Кім Чжу Е біля російського лімузина Фото: KCNA

Чжу Е, яку багато аналітиків вважають спадкоємицею північнокорейського диктатора і майбутньою правителькою КНДР, помітно підросла і майже зрівнялася зростом зі своїм батьком.

Вражаюче видовище, яке Кім і Чжу Е спостерігали з широкими посмішками на обличчях, відбулося за кілька днів після того, як лідер Північної Кореї поклявся, що його армія "без вагань застосує всі свої наступальні можливості проти своїх ворогів", включно з ядерною зброєю, якщо колись зіштовхнеться із західними країнами.

Шоу для Кім Чен Ина Фото: KCNA

Наприкінці 2010-х років Північна Корея мала короткочасний період потепління відносин із Заходом, коли тодішній президент США Дональд Трамп прагнув зближення з ізольованою державою.

Трамп провів історичну зустріч із Кімом у демілітаризованій зоні, що розділяє Північ і Південь, а Кім Чен Ин провів низку самітів і переговорів зі своїми південними колегами й дипломатами США.

Колишній президент Південної Кореї Мун Чже Ін нещодавно зізнався у своїх мемуарах, що Кім був засмучений "глобальною недовірою" до його країни і хотів почати програму ядерного роззброєння в обмін на пом'якшення санкцій і поліпшення відносин із Заходом.

Мун навіть заявив, що Чжу Е була ключовим мотивуючим фактором цього починання, стверджуючи, що північнокорейський лідер одного разу "згадав, що в нього є дочка, і він не хоче, щоб її покоління жило під тягарем ядерної зброї".

Фото: KCNA

Однак переговори зрештою не увінчалися успіхом, і останніми роками Кім проводить набагато жорсткішу політику, прагнучи тісніших зв'язків із такими країнами, як Росія і Китай.

З моменту ухвалення агресивної ядерної доктрини 2022 року Північна Корея неодноразово обіцяла першою застосувати ядерну зброю, якщо вважатиме, що керівництво Пхеньяну перебуває під загрозою. Минулого року держава-ізгой провела рекордну кількість ракетних випробувань, а Кім останніми місяцями регулярно виголошував надихаючі промови, наказуючи своїм військам готуватися до майбутнього конфлікту.

Кім Чен Ин із дочкою біля ракети

Повідомляється, що у квітні його війська провели перші в історії Північної Кореї навчання з "ядерного детонатора", під час яких імітували ядерну контратаку.

Офіційне Центральне телеграфне агентство Кореї повідомило, що під час навчань уперше було продемонстровано систему управління "ядерним тригером" Північної Кореї, додавши, що армія провела успішне випробування об'єднаної системи управління ядерною зброєю країни.

Потім минулого місяця північнокорейські ЗМІ представили світу короткий огляд об'єкта з виробництва збройового урану. Північнокорейські ЗМІ не розкрили, де розташований цей об'єкт.

Нагадаємо, Фокус писав про те, що дочка Кім Чен Ина, скоріше за все, стане його наступницею. На публіці Кім Чжу Е стала з'являтися тільки в 2022 році. Насправді ніхто не знає, як її звуть і скільки їй років. Вважається, що крім неї, у Ина є ще двоє дітей, але це неперевірена інформація. Північнокорейський диктатор ретельно приховує свою сім'ю.