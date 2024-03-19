Практично оголосили спадкоємицею: доньці Кім Чен Ина дали титул "Вищого лідера"

Це перший раз, коли юну Кім Чжу Е проголосили "вищим лідером". За останні два роки дівчинка відвідала безліч гучних публічних заходів разом зі своїм батьком.

Related video

Державні ЗМІ Північної Кореї назвали доньку Кім Чен Ина, юну Кім Чжу Е "вищим лідером". Цей термін зазвичай призначений виключно для вищих керівників КНДР та їхніх наступників. Сьогодні вранці міністерство об'єднання Південної Кореї заявило, що воно не виключає її прихід до влади. Кім Чжу Е знову з'явилася на публіці разом із батьком і спостерігала за навчаннями парашутистів. Про це пише Telegraph.

Аналітики заявили, що це перший раз, коли Північна Корея описала доньку Кіма, як "вищого лідера". Це посилило чутки про те, що Чжу Е, яка часто з'являється поруч зі своїм батьком на ключових публічних заходах, могла бути обрана наступним лідером Північної Кореї.

Кім Чен Ин і Кім Чжу Е в теплиці з салатом Фото: KCNA

На знімку, опублікованому офіційним Пхеньяном минулими вихідними, Чжу Е використовувала бінокль, щоб спостерігати за нещодавніми навчаннями парашутистів, стоячи поруч зі своїм батьком і високопоставленими військовими чиновниками.

Кім Чен Ин і Кім Чжу Е на військових навчаннях Фото: KCNA

Кім Чен Ин із парашутистом Фото: KCNA

Дочку Кім Чен Ина і першої леді Лі Соль Джу, Чжу Е з дитинства приховували від іноземних ЗМІ, поки колишній американський баскетболіст Денніс Родман не розповів, що бачив доньку Ина під час візиту до Північної Кореї у 2013 році.

Але про Чжу Е, яка вважається середньою дитиною з трьох дітей північнокорейського диктатора, мало що відомо. На публіці вона почала з'являтися тільки у 2022 році. Уперше її бачили на запуску ракети в листопаді два роки тому.

Останнім часом Чжу Е, якій, як припускають, від 10 до 12 років, стала з'являтися поруч із батьком дедалі частіше. Вони інспектували навчання Корейської народної армії, відвідували відкриття теплиці, святкували річницю заснування армії в столиці КНДР, а в січні 2024 року фотографувалися на заводі з виробництва військової техніки.

Кім Чжу Е, дочка Кім Чен Ина, найімовірніше, буде названа спадкоємицею диктатури Північної Кореї, кажуть експерти з Південної Кореї.

Раніше на цю роль пророкували "принцесу Йо-Йонг", старшу сестру Кіма, яку звуть Кім Е Чжон.

"Червона принцеса", як ще називають Кім Йо Чжон, є заступником директора Департаменту реклами та інформації Трудової партії Кореї і, як і раніше, може обійняти найвищу посаду. Але з 2022 року вона стала рідше з'являтися на публіці. І тепер захоплені відгуки північнокорейської преси про Чжу Е дають змогу припустити, що її батько вибрав спадкоємицею доньку замість сестри.

"Зазвичай термін "хяндо" (велика керівна людина) використовується тільки для позначення чиновника найвищого рангу. Ми не виключаємо можливості спадкоємності Чжу Е", — заявив на брифінгу в понеділок Ку Бен Сам, представник Міністерства об'єднання Сеула, додавши, що Сеул "відстежує ситуацію і залишається відкритим для можливостей".

Що відомо про сім'ю Кім Чен Ина

Раніше Сеул повідомляв, що у Кіма і його дружини Рі 2010 року народилася перша дитина, хлопчик, і що Чжу Е була їхньою другою дитиною.

Але минулого року міністр об'єднання Південної Кореї заявив, що уряд "не зміг напевно підтвердити" існування сина Кіма. Імовірно, у Кім Чен Ина є і третя дитина, яка народилася 2017 року. Це дочка. Але нікого з дітей крім Чжу Е на публіці не бачили.

Про саму Чжу Е відомо дуже мало. Ймовірно, їй близько 12 років. Вона вчиться вдома, захоплюється верховою їздою, плаванням і катанням на лижах.

Кім Чен Ин і Кім Чжу Е в теплицях Фото: KCNA

Нагадаємо, раніше Фокус писав про старшу сестру Кім Чен Ина. Коли з'явилися новини про те, що північнокорейський лідер, ймовірно, перебуває при смерті чотири роки тому. Саме "принцесу Йо-Йонг" називали його наступницею.