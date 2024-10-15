Путін під час візиту до Туркменістану порушив один із місцевих законів: деталі
Російський президент прибув до Ашхабада на чорному лімузині. Але машини цього кольору в Туркменістані заборонені.
72-річний Володимир Путін побував у столиці Туркменістану, де зустрівся з президентом Ірану Масудом Пезешкіяном для проведення термінових переговорів щодо загострення обстановки на Близькому Сході. А також порушив один із дивних місцевих законів. Про це повідомляє The Sun.
На кадрах, опублікованих Кремлем, видно, як Путін проїжджає абсолютно порожніми вулицями столиці Ашхабада, а потім його лімузин зупиняється біля білосніжного палацу.
Але виявилося, що російський президент порушив один із законів Туркменістану, приїхавши на чорному лімузині замість належної за регламентом білої або сріблястої машини.
Прибувши в розкішну будівлю Торгової палати на своєму лімузині Aurus Senat, Путін піднявся високими сходами, щоб побачити президента Сердара Бердимухамедова, батько якого заборонив чорні автомобілі, вважаючи їх такими, що приносять нещастя.
За президента Гурбангули Бердимухамедова, який правив до 2022 року, білий колір вважали символом удачі та благополуччя. Унаслідок цього заохочували білі автомобілі, а в деяких випадках власникам чорних автомобілів, як повідомляють, доводилося перефарбовувати свої автомобілі у світліші тони, зокрема у білий.
Вважається, що заборона на чорні автомобілі виникла через асоціацію білого кольору з удачею, тоді як темніші кольори, особливо чорний, вважалися менш сприятливими.
Однак цілком можливо, що вибір автомобіля Путіна — частина його параної, оскільки він зазвичай пересувається Москвою замкнений у семитонному броньованому автомобілі, який може витримати бомбові атаки й атаки із застосуванням хімічної зброї.
Що відомо про візит Путіна до Туркменістану
Офіційно повідомляють, що він з'явився в Ашгабат на Міжнародний форум "Взаємозв'язок часів і цивілізацій — основа миру і розвитку", присвячений 300-річчю від дня народження видатного туркменського поета і мислителя Махтумкулі Фрагі.
Неофіційно, експерти називають Форум зборами "осі зла". На ньому Путін уже встиг зустрітися з президентом Ірану Масудом Пезешкіяном, якого похвалив за "близькі" погляди на міжнародні питання і заявив, що відносини Москви з Тегераном є "пріоритетом".
Після вторгнення Кремля в Україну 2022 року відносини між Іраном і Росією (обидві країни перебувають під західними санкціями) покращилися, і багато хто вважає, що Тегеран постачає Москві зброю.
Пезешкіян заявив, що відносини між двома країнами "щирі", а позиції на міжнародній арені "схожі".
Президент Ірану охарактеризував ситуацію на Близькому Сході як "складну" і звинуватив США та Європу в тому, що вони не бажають, щоб вона "заспокоїлася".
Туркменістан підтримує унікальні та стратегічно важливі відносини як з Росією, так і з Іраном, балансуючи свою зовнішню політику між цими двома сусідами і дотримуючись принципу нейтралітету.
Туркменістан входив до складу Радянського Союзу до його розпаду в 1991 році. Після здобуття незалежності відносини з Росією були нестабільними, але, як і раніше, мають вирішальне значення, особливо у сферах економіки та безпеки.
Зовнішня політика Туркменістану, що ґрунтується на проголошеному ним постійному нейтралітеті, визнаному Організацією Об'єднаних Націй 1995 року, дає йому змогу вибудовувати відносини як із Росією, так і з Іраном, не вступаючи надто тісно у відносини з будь-якою із країн.
Нагадаємо, під час візиту в КНДР Путін подарував куленепробивний лімузин Aurus своєму союзнику Кім Чен Ину. І незважаючи на чутки про те, що він незабаром зламався, північнокорейський диктатор прокотився на ньому разом із дочкою.