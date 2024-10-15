Путін під час візиту до Туркменістану порушив один із місцевих законів: деталі

Російський президент прибув до Ашхабада на чорному лімузині. Але машини цього кольору в Туркменістані заборонені.

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72-річний Володимир Путін побував у столиці Туркменістану, де зустрівся з президентом Ірану Масудом Пезешкіяном для проведення термінових переговорів щодо загострення обстановки на Близькому Сході. А також порушив один із дивних місцевих законів. Про це повідомляє The Sun.

Путін порушив закон у Туркменістані

На кадрах, опублікованих Кремлем, видно, як Путін проїжджає абсолютно порожніми вулицями столиці Ашхабада, а потім його лімузин зупиняється біля білосніжного палацу.

Але виявилося, що російський президент порушив один із законів Туркменістану, приїхавши на чорному лімузині замість належної за регламентом білої або сріблястої машини.

Прибувши в розкішну будівлю Торгової палати на своєму лімузині Aurus Senat, Путін піднявся високими сходами, щоб побачити президента Сердара Бердимухамедова, батько якого заборонив чорні автомобілі, вважаючи їх такими, що приносять нещастя.

У Туркменістані заборонено чорні автомобілі Фото: Скриншот

За президента Гурбангули Бердимухамедова, який правив до 2022 року, білий колір вважали символом удачі та благополуччя. Унаслідок цього заохочували білі автомобілі, а в деяких випадках власникам чорних автомобілів, як повідомляють, доводилося перефарбовувати свої автомобілі у світліші тони, зокрема у білий.

Вважається, що заборона на чорні автомобілі виникла через асоціацію білого кольору з удачею, тоді як темніші кольори, особливо чорний, вважалися менш сприятливими.

Однак цілком можливо, що вибір автомобіля Путіна — частина його параної, оскільки він зазвичай пересувається Москвою замкнений у семитонному броньованому автомобілі, який може витримати бомбові атаки й атаки із застосуванням хімічної зброї.

Що відомо про візит Путіна до Туркменістану

Офіційно повідомляють, що він з'явився в Ашгабат на Міжнародний форум "Взаємозв'язок часів і цивілізацій — основа миру і розвитку", присвячений 300-річчю від дня народження видатного туркменського поета і мислителя Махтумкулі Фрагі.

Неофіційно, експерти називають Форум зборами "осі зла". На ньому Путін уже встиг зустрітися з президентом Ірану Масудом Пезешкіяном, якого похвалив за "близькі" погляди на міжнародні питання і заявив, що відносини Москви з Тегераном є "пріоритетом".

Після вторгнення Кремля в Україну 2022 року відносини між Іраном і Росією (обидві країни перебувають під західними санкціями) покращилися, і багато хто вважає, що Тегеран постачає Москві зброю.

Пезешкіян заявив, що відносини між двома країнами "щирі", а позиції на міжнародній арені "схожі".

Президент Ірану охарактеризував ситуацію на Близькому Сході як "складну" і звинуватив США та Європу в тому, що вони не бажають, щоб вона "заспокоїлася".

Туркменістан підтримує унікальні та стратегічно важливі відносини як з Росією, так і з Іраном, балансуючи свою зовнішню політику між цими двома сусідами і дотримуючись принципу нейтралітету.

Туркменістан входив до складу Радянського Союзу до його розпаду в 1991 році. Після здобуття незалежності відносини з Росією були нестабільними, але, як і раніше, мають вирішальне значення, особливо у сферах економіки та безпеки.

Зовнішня політика Туркменістану, що ґрунтується на проголошеному ним постійному нейтралітеті, визнаному Організацією Об'єднаних Націй 1995 року, дає йому змогу вибудовувати відносини як із Росією, так і з Іраном, не вступаючи надто тісно у відносини з будь-якою із країн.

Нагадаємо, під час візиту в КНДР Путін подарував куленепробивний лімузин Aurus своєму союзнику Кім Чен Ину. І незважаючи на чутки про те, що він незабаром зламався, північнокорейський диктатор прокотився на ньому разом із дочкою.