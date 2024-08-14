Кремль официально не обращался к ОДКБ по поводу операции ВСУ в Курской области

В ОДКБ, где сейчас пост генерального секретаря занимает представитель Казахстана, отметили, что союзники могут взаимодействовать в рамках двусторонних отношений и без официального обращения.

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Москва официально не обращалась за помощью в Организацию Договора о коллективной безопасности. Секретариат ОДКБ и соответствующие российские государственные структуры обмениваются информацией в рабочем порядке. Но в Кремле не инициировали обсуждение операции ВСУ в Курской области. Об этом сообщает "Радио Свобода" (Радио Азаттык) в Казахстане.

"Согласно процедуре, принятой в ОДКБ, государство — член объединения, у которого возникла необходимость в военной помощи, должно официально обратиться в Организацию. Такого обращения со стороны Российской Федерации в связи с ситуацией в Курской области к настоящему моменту не было", — говорится в ответе Секретариата ОДКБ на запрос издания.

Также там отметили, что опрос об использовании коллективных сил решается консенсусом. "Однако это не означает, что любой из союзников не может взаимодействовать в рамках двусторонних отношений", — сообщили в ОДКБ.

Журналисты напомнили, что после начала операции Вооруженных сил Украины в Курской области в этом российском регионе 7 августа ввели "режим ЧС регионального уровня". Спустя два дня в регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. С 14 августа режим ЧС регионального уровня ввели в соседней Белгородской области.

ВСУ в Курской области

"Наша аналитическая служба работает в круглосуточном режиме. Мы внимательно следим за развитием ситуации и будем действовать строго в соответствии с Уставом Организации", — говорится в ответе Секретариата.

Сейчас пост генерального секретаря ОДКБ занимает Имангали Тасмагамбетов, работавший послом Казахстана в России в 2017–2019 годы.

Напомним, в ОДКБ входят Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Армения.

Но Армения фактически заморозила участие в организации в 2024 году. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в парламенте, что Армения покинет Организацию Договора о коллективной безопасности, но не сказал когда.

В начале мая официальный Ереван заявил, что прекращает финансирование деятельности ОДКБ.