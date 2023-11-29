НАТО може зробити більше: Курт Волкер сказав, що зробить війну для Путіна безглуздою

Експосол США при НАТО сказав, що практично прийняти Україну в НАТО не так складно. Занепокоєння з приводу ескалації варто брати до уваги, але всі проблеми можна вирішити.

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Президент РФ Володимир Путін зрозуміє, що війна проти України для нього стала безглуздою, якщо країна швидко вступить до НАТО. Про це під час конференції в Європарламенті розповів американський дипломат Курт Волкер, пише "Укрінформ".

За його словами, політика Альянсу зараз така, що ненавмисно посилає сигнал Кремлю, щоб той продовжував бойові дії в Україні. Так, коли Захід каже, що Україна стане членом НАТО тільки після війни, Путіну вигідно війну продовжувати.

"Я дійсно думаю, що настав час для нас зробити прямо протилежне послання, — що Україна стане членом НАТО якомога швидше", — сказав він.

Тоді, як вважає дипломат, у Москві зрозуміють, що продовжувати війну немає сенсу, а для Росії вона в такому разі стане по-справжньому руйнівною.

Крім того, Волкер сказав, що це його особиста точка зору. При цьому практично прийняти Україну в НАТО не так складно. Занепокоєння з приводу ескалації варто брати до уваги, але всі проблеми можна вирішити.

"Стаття 5-та не містить специфічних зобов'язань відправляти війська, вона говорить про колективну відповідь", — сказав Волкер.

За його словами, Україна вже отримує дані розвідки, а країни Альянсу тренують її солдатів. При цьому вже зараз НАТО може зробити більше. Наприклад, допомогти розмінувати територію України, а також її прибережні води. Ба більше, НАТО може долучитися до захисту українського неба.

"Із заходу Україна межує з країнами НАТО, що дає змогу використовувати здібності для повітряного захисту великих населених пунктів або об'єктів цивільної інфраструктури", — сказав Волкер.

Раніше ЗМІ повідомляли, що в НАТО не визначилися зі швидким вступом України. За даними журналістів, у програмі реформ немає конкретного переліку умов, через що існує ризик, що реформи, проведені Києвом, можуть ніколи не бути достатніми.