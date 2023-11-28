"Ситуації в Україні та секторі Газі різні": у НАТО відповіли на звинувачення в "подвійних стандартах"

Генсек НАТО Єнс Столтенберг нагадав, що російське вторгнення в Україну було неспровокованим, тому Київ має право на самооборону.

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Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг заявив про необхідність застосування міжнародного права в усіх конфліктах. Про це, пише агентство Reuters 28 листопада.

Повідомляється, що на пресконференції в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі Столтенберг прокоментував звинувачення в "подвійних стандартах". Йдеться про висловлювання арабських лідерів, які стверджують, що західні країни по-різному відреагували на війну в Україні та на Близькому Сході.

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Столтенберг заявив, що гуманітарного права слід дотримуватися в усіх конфліктах, а життя цивільного населення завжди має бути захищене. Водночас він підкреслив, що "ситуація в секторі Газа і ситуація в Україні багато в чому різняться".

Глава НАТО зазначив, що вторгнення російських військ в Україну було неспровокованим, тому Київ має право захищатися і відстоювати свою територіальну цілісність.

"Україна ніколи не становила загрози для Росії, Україна ніколи не нападала на Росію", — сказав Столтенберг.

Нагадаємо, 21 жовтня заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане заявив, що у НАТО достатньо ресурсів для одночасної підтримки Ізраїлю у війні з терористами ХАМАСу та України у війні з Росією.

За даними ЗМІ від 28 листопада, державний секретар США Ентоні Блінкен переключив свою увагу на Україну, НАТО і Західні Балкани після кількох тижнів, упродовж яких акцент було зроблено на подіях на Близькому Сході.