США повертають фокус уваги з війни на Близькому Сході в Україну, — The Guardian

За даними журналістів, на тлі угоди про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС союзники мають намір посилити свою підтримку України у війні проти Росії.

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Державний секретар США Ентоні Блінкен переключив свою увагу на Україну, НАТО і Західні Балкани після кількох тижнів, протягом яких акцент було зроблено на подіях на Близькому Сході. Про це повідомляє видання The Guardian.

У попередні місяці більшу частину часу державний секретар акцентував свою увагу на військових діях у секторі Газа. Він здійснив дві поїздки на Близький Схід, приділяючи особливу увагу цьому регіону.

"Тепер, на тлі ознак того, що угоду про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС, термін дії якої спливає в понеділок, можуть продовжити, Блінкен відлітає до Брюсселя на зустріч міністрів закордонних справ НАТО", — зазначає видання.

У Брюсселі Альянс планує підтвердити свою підтримку в забезпеченні захисту України через повномасштабне вторгнення РФ. Також буде розглянуто можливі шляхи пом'якшення напруженості між Косово і Сербією, а також обговорено заходи, пов'язані з підготовкою до відзначення 75-річчя НАТО наступного року.

Дводенна сесія у вівторок і середу включатиме перше засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ.

Нагадаємо, 10 жовтня ХАМАС оголосив про свою готовність звільнити ув'язнених, яких вони захопили під час атак на Ізраїль, за умови припинення нальотів на сектор Газа. Бойовики також стверджують, що не всі захоплені ними в перші дні війни перебувають у їхній владі.

Пізніше, 21 жовтня, ЗМІ повідомили, що бойовики ХАМАСувідпустили двох заручників, які є громадянами США. Йдеться про матір і доньку. За даними журналістів, заручників передали Червоному Хресту в результаті переговорів між Катаром і ХАМАСом.