"Протягом години": ХАМАС висловив готовність звільнити частину заручників, — NBC

За словами бойовиків, вони утримують не всіх захоплених у перший день війни заручників. Деякі з них нібито перебувають під контролем Ісламського джихаду, а деякі — у "випадкових опортуністів із Гази".

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ХАМАС оголосив про свою готовність звільнити ув'язнених, яких вони захопили під час атак на Ізраїль, за умови припинення нальотів на Сектор Газа. Про це повідомляє видання NBC.

За даними джерела, ХАМАС готовий звільнити заручників протягом години після припинення нальотів на Сектор Гази.

Одночасно бойовики також стверджують, що не всі захоплені ними в перші дні війни перебувають у їхній владі. Згідно з їхньою заявою, деякі з полонених, можливо, перебувають під контролем Ісламського джихаду, в той час як інші опинилися в руках "випадкових опортуністів з Гази".

Ізраїль оголосив війну ХАМАС у Газі і завдає повітряних ударів по позиціях бойовиків у палестинському анклаві. Офіційні особи Сектора Газа повідомили про щонайменше 2700 загиблих і 9900 поранених від початку обстрілів. Міжнародні організації попереджають про потенційну гуманітарну кризу.

Раніше Фокус повідомляв про те, як може змінитися ставлення до мігрантів у Європі через війну в Ізраїлі.

Наразі Ізраїль стикається зі збільшеними загрозами в кіберпросторі після раптового нападу палестинського угруповання ХАМАС на початку цього місяця. Країна повідомила про численні атаки на урядові інформаційні веб-сайти та засоби масової інформації. Акаунт президента Ізраїлю Ісаака Герцога в соціальній мережі був ненадовго зламаний, хоча зв'язок із ХАМАСом встановити не вдалося. До речі, щорічно 7 квітня, починаючи з 2013 року, анонімні групи по всьому світу проводять масовані атаки на ізраїльські сайти. Вони називають це Днем злому Ізраїлю.