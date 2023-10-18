"В течении часа": ХАМАС выразил готовность освободить часть заложников, — NBC

По словам боевиков, они удерживают не всех захваченных в первый день войны заложников. Некоторые из них якобы находятся под контролем Исламского джихада, а некоторые — у "случайных оппортунистов из Газы".

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ХАМАС объявил о своей готовности освободить заключенных, которых они захватили во время атак на Израиль, при условии прекращения налетов на Сектор Газа. Об этом сообщает издание NBC.

По данным источнике, ХАМАС готов освободить заложников в течение часа после прекращения налетов на Сектор Газы.

Одновременно боевики также утверждают, что не все захваченные ими в первые дни войны находятся в их власти. Согласно их заявлению, некоторые из пленных, возможно, находятся под контролем Исламского джихада, в то время как другие оказались в руках "случайных оппортунистов из Газы".

Израиль объявил войну ХАМАС в Газе и наносит воздушные удары по позициям боевиков в палестинском анклаве. Официальные лица Сектора Газа сообщили о как минимум 2700 погибших и 9900 раненых с начала обстрелов. Международные организации предупреждают о потенциальном гуманитарном кризисе.

Ранее Фокус сообщал о том, как может измениться отношение к мигрантам в Европе из-за войны в Израиле.

В настоящее время Израиль сталкивается с возросшими угрозами в киберпространстве после внезапного нападения палестинской группировки ХАМАС в начале этого месяца. Страна сообщила о многочисленных атаках на правительственные информационные веб-сайты и средства массовой информации. Аккаунт президента Израиля Исаака Герцога в социальной сети был ненадолго взломан, хотя связь с ХАМАСом установить не удалось. Кстати, Ежегодно 7 апреля, начиная с 2013 года, анонимные группы по всему миру проводят массированные атаки на израильские сайты. Они называют это Днем взлома Израиля.