США возвращают фокус внимания с войны на Ближнем Востоке в Украину, – The Guardian

По данным журналистов, на фоне соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС союзники намерены усилить свою поддержку Украины в войне против России.

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен переключил свое внимание на Украину, НАТО и Западные Балканы после нескольких недель, в течение которых акцент был сделан на событиях на Ближнем Востоке. Об этом сообщает издание The Guardian.

В предшествующие месяцы большую часть времени государственный секретарь акцентировал свое внимание на военных действиях в секторе Газа. Он совершил две поездки на Ближний Восток, уделяя особое внимание данному региону.

"Теперь, на фоне признаков того, что соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, срок действия которого истекает в понедельник, может быть продлено, Блинкен улетает в Брюссель на встречу министров иностранных дел НАТО", — отмечает издание.

В Брюсселе Альянс планирует подтвердить свою поддержку в обеспечении защиты Украины из-за полномасштабного вторжения РФ. Также будут рассмотрены возможные пути смягчения напряженности между Косово и Сербией, а также обсуждены мероприятия, связанные с подготовкой к отметке 75-летия НАТО в следующем году.

Двухдневная сессия во вторник и среду будет включать первое заседание Совета Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел.

Напомним, 10 октября ХАМАС объявил о своей готовности освободить заключенных, которых они захватили во время атак на Израиль, при условии прекращения налетов на сектор Газа. Боевики также утверждают, что не все захваченные ими в первые дни войны находятся в их власти.

Позже, 21 октября, СМИ сообщили, что боевики ХАМАСа отпустили двоих заложников, которые являются гражданами США. Речь идет о матери и дочери. По данным журналистов, заложники были переданы Красному Кресту в результате переговоров между Катаром и ХАМАСом.