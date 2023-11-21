Лидер ХАМАСа заявил, что перемирие с Израилем "близко", – СМИ

По данным журналистов, соглашение между Израилем и ХАМАСом об освобождении заложников и многодневной паузе в боевых действиях "ближе, чем когда-либо".

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Группировка боевиков ХАМАС "близка" к заключению соглашения о перемирии с Израилем. Об этом сообщил один из лидеров организации Исмаил Хания агентству Reuters.

По словам Исмаила Хании, представители ХАМАСа были "близки к заключению соглашения о перемирии" с Израилем, и группировка передала соответсвующее сообщение катарским посредникам.

В комментарии СМИ представитель ХАМАСа Иссат эль-Решик отметил, что в рамках переговоров обсуждается длительность перемирия, доставка помощи в сектор Газа, а также обмен пленными. По его словам, речь идет об освобождении женщин и детей, а дополнительные подробности сообщит Катар.

Один из источников издания, проинформированный о переговорах, сообщил, что соглашение между Израилем и ХАМАСом об освобождении заложников и многодневной паузе в боевых действиях находится на "завершающей стадии" и "ближе, чем когда-либо".

Авторы публикации также отмечают, что Израиль, как правило, не комментирует переговоры, однако один из израильских телеканалов процитировал свой источник в правительстве, который заявил, что "они близки".

Напомним, 10 октября ХАМАС объявил о своей готовности освободить заключенных, которых они захватили во время атак на Израиль, при условии прекращения налетов на Сектор Газа. Боевики также утверждают, что не все захваченные ими в первые дни войны находятся в их власти.

Позже, 21 октября, СМИ сообщили, что боевики ХАМАСа отпустили двоих заложников, которые являются гражданами США. Речь идет о матери и дочери. По данным журналистов, заложники были переданы Красному Кресту в результате переговоров между Катаром и ХАМАСом.