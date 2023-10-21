"З гуманітарних міркувань": бойовики ХАМАС відпустили двох громадян США (фото)

З полону ХАМАС вдалося повернутися двом американкам — матері та її 17-річній доньці. У переговорах про звільнення громадян США брав участь Катар.

Related video

Бойовики ХАМАС відпустили двох заручників, які є американськими громадянами. Ідеться про матір і доньку, повідомляє CNN із посиланням на людину, знайому з перебігом переговорів, і дипломатичне джерело.

Повідомляють, що заручників передали Червоному Хресту внаслідок переговорів між Катаром і ХАМАС нібито з "гуманітарних міркувань".

"У відповідь на зусилля Катару "Бригади Аль-Кассам" звільнили двох американських громадян (матір та її доньку) з гуманітарних міркувань, і щоб довести американському народові й усьому світові, що твердження Байдена та його фашистської адміністрації є неправдивими й необґрунтованими", — заявив представник ХАМАС.

The Times of Israel повідомив, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху підтвердив звільнення двох американок. За словами глави уряду, Джудіт Раанан та її донька Наталі повернулися в Ізраїль і прямують до родичів.

Джудіт Раанан та її 17-річна донька Наталі Фото: CNN

Посланець Нетаньяху щодо заручників Галь Гірш разом із представниками ЦАХАЛ та інших безпекових організацій зустрів жінок на кордоні із сектором Гази.

Представник ЦАХАЛ контрадмірал Даніель Хагарі підтвердив, що Джудіт і Наталі Раанан були звільнені. Він також розкритикував ХАМАС за захоплення мирних жителів.

"Хамас представляє себе світові в цей час як той, хто звільняє заручників із гуманітарних міркувань, але насправді ми говоримо про вбивче терористичне угруповання, яке в цей час тримає в полоні немовлят, дітей, жінок і літніх людей", — сказав він.

ЗМІ також опублікували перше фото Джудіт і Наталі Раанан з моменту їхнього повернення в Ізраїль.

Наталі Раанан і Джудіт Раанан зустріли ізраїльські військові

У США відреагували на звільнення заручників

Білий дім опублікував заяву президента США Джо Байдена щодо звільнення двох американців, узятих у заручники ХАМАС 7 жовтня.

"Наші співгромадяни пережили жахливі випробування за останні 14 днів, і я дуже радий, що вони скоро возз'єднаються зі своїми сім'ями, охопленими страхом. Ці люди та їхні сім'ї користуватимуться повною підтримкою уряду Сполучених Штатів", — ідеться в повідомленні.

Американський лідер подякував уряду Катару та уряду Ізраїлю за партнерство в роботі зі звільнення бранців.

"Із найперших моментів цього нападу ми цілодобово працювали над звільненням американських громадян, узятих у заручники ХАМАС, і ми не припинили наших зусиль із забезпечення звільнення тих, хто все ще утримується", — заявив Байден.

Al Jazeera пише, що державний секретар США Ентоні Блінкен також висловив подяку Катару за його роль у звільненні двох громадян США, але відмовився повідомити подробиці переговорів.

"Усе, що я можу сказати щодо Катару, це те, що в цьому випадку ми дуже цінуємо їхню допомогу", — сказав Блінкен, виступаючи перед журналістами у Вашингтоні.

Нагадаємо, 18 жовтня ХАМАС оголосив про свою готовність звільнити ув'язнених, яких вони захопили під час атак на Ізраїль, за умови припинення нальотів на Сектор Газа. При цьому бойовики також стверджують, що не всі захоплені ними в перші дні війни перебувають у їхній владі.

Раніше, 16 жовтня, представник Папи Римського Франциска у Святій Землі кардинал П'єрбаттіста Піццабалла, Патріарх Єрусалимський заявив, що готовий обміняти себе на ізраїльських дітей, узятих у заручники бойовиками ХАМАС.