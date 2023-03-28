"Українцям допомагають, а іншим — ні": Amnesty International звинуватила Захід у "дволикості"

У звіті йдеться, що в той час як країни-члени ЄС відкрили свої кордони для українців, які тікають від російської агресії, багато хто з них "тримав двері зачиненими" для тих, хто рятувався від війни та репресій у Сирії, Афганістані та Лівії.

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Повномасштабне вторгнення Росії в Україну в 2022 році показало подвійні стандарти західних держав, які реагували на агресію Кремля, йдеться у щорічній доповіді Amnesty International щодо прав людини, опублікованій 27 березня.

Amnesty International заявила, що, хоча відповідь на вторгнення Росії в Україну була швидкою і сильною, країни застосовували законодавство про права людини в кожному конкретному випадку в "приголомшливій демонстрації кричущого лицемірства та подвійних стандартів" і не вживали значних заходів щодо серйозних порушень з боку деяких їх союзників.

"Держави не можуть в одну хвилину критикувати порушення прав людини, а наступної миті потурати подібним порушенням в інших країнах тільки тому, що на карту поставлені їхні інтереси. Це підриває всю структуру універсальних прав людини", — заявила генсекретарка Amnesty International Аньєс Калламар.

У звіті, наприклад, йдеться, що у той час, як країни-члени ЄС відкрили свої кордони для українців, які тікають від російської агресії, багато хто з них "тримав двері зачиненими" для тих, хто рятувався від війни та репресій у Сирії, Афганістані та Лівії.

Також там наголошують, що США активно критикують порушення Росії в Україні та прийняли десятки тисяч українських біженців, але видворили понад 25 тисяч гаїтян у період з вересня 2021 по травень 2022 року.

У доповіді також згадується відмова протистояти ізраїльській "системі апартеїду щодо палестинців" та бездіяльність у порушенні Китаєм прав людини проти уйгурів та інших мусульманських меншин у провінції Сіньцзян.

"Ці подвійні стандарти надали сміливості таким країнам, як Китай, і дали Єгипту та Саудівській Аравії можливість уникати та ігнорувати критику своїх порушень прав людини", — заявили Amnesty International.

Нагадаємо, 4 серпня 2022 року організація Amnesty International опублікувала звіт, присвячений повномасштабній війні в Україні, в якому звинуватила ЗС РФ у скоєнні військових злочинів, а підрозділи ЗСУ – у розміщенні своєї техніки у житлових кварталах. Дії української армії, на думку правозахисників, провокують росіян та змушують їх обстрілювати об'єкти цивільної інфраструктури.

Цього ж дня, 4 серпня, українське МЗС заявило, що звіт Amnesty International про те, що підрозділи Збройних сил України порушують гуманітарне право, розміщуючи техніку в житлових кварталах, свідчить про створення балансу між злочинцем та жертвою.

13 серпня стало відомо, що незалежні експерти перевірять скандальний звіт Amnesty International, у якому правозахисники звинуватили ЗСУ у розміщенні свого озброєння у житлових кварталах. Фахівці вивчатимуть не лише саму доповідь, а й процес її підготовки.

Вже 21 жовтня Amnesty International визнала обстріл РФ інфраструктури України військовим злочином. В організації заявили, що Росія хоче порушити психологічний стан українців, залишивши їх без води, світла та тепла взимку.