Amnesty International звинуватили ЗСУ у базуванні в школах, а ЗС РФ — у невиборчих обстрілах

В організації також підтвердили факти воєнних злочинів ЗС РФ. Зокрема, встановлено, що під час обстрілів цивільної інфраструктури Харкова там не було військових цілей.

Міжнародна неурядова організація (НУО) Amnesty International опублікувала доповідь, в якій звинуватила ЗСУ у порушенні гуманітарного права. В документі йдеться про те, що українські військові нібито перетворюють цивільні об'єкти на військові цілі, тим самим спричиняють вогонь російських військ по об'єктах цивільної інфраструктури.

"Українські військові наражають на небезпеку цивільне населення України, створюючи бази і розміщуючи системи озброєння в житлових районах — зокрема в школах і лікарнях — у спробі відбити російське вторгнення", — стверджують у НУО.

На думку авторів документа, ЗС РФ роблять удари по таких об'єктах, внаслідок чого гине мирне населення та руйнується громадянська інфраструктура. Представники НУО провели розслідування, під час яких з'ясувалося, що українські війська завдавали ударів із житлових кварталів, а також базувалися у цивільних будівлях у 19 населених пунктах України.

Слід зазначити, що в документі йдеться про наявність супутникових знімків, що підтверджують розміщення підрозділів ЗСУ на цивільних об'єктах, проте знімки не прикріплені до документа.

Проте в Amnesty International роблять висновок, що українські війська мають альтернативу і можуть базуватися не в житлових районах та цивільних об'єктах, а використовувати лісові масиви та інші об'єкти, розташовані далеко від цивільних.

"Amnesty не відомо, щоб українські військові просили або допомагали цивільним особам евакуюватися з довколишніх будівель, що є нездатністю вжити реальних запобіжних заходів для захисту цивільних осіб", — заявили в НУО.

Воєнні злочини ЗС РФ

Водночас наголошується, що у ряді випадків Amnesty International російська армія скоює воєнні злочини. Наприклад, під час обстрілів Харкова підрозділами ЗС РФ не встановлено, що в цих об'єктах розташовувалися підрозділи ЗСУ або військова техніка.

Також повідомляється, що 6 травня в одному з міст Донбасу російські війська застосували заборонені касетні боєприпаси по житловому кварталу, в якому знаходяться одно- та двоповерхові будинки. Вони вели вогонь по кварталу, де знаходилася артилерія ЗСУ.

"Українська артилерія була поряд із моїм полем... Солдати були за полем, за будинком... Я бачила, як вони входили і виходили до будинку... Я не могла втекти, бо мою матір паралізовано", — цитують слова місцевої мешканки.

На закінчення експерти зазначають, що російська армія проводить в Україні невиборчі атаки, внаслідок яких гинуть чи зазнають поранень цивільні особи.

"Невиборчі напади, внаслідок яких гинуть або зазнають поранень цивільні особи або ушкоджуються цивільні об'єкти, є воєнними злочинами", — наголосили експерти Amnesty International.

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Нагадаємо, що представники силових відомств України звернулися із заявою, в якій офіційно оголосили вибух на території колонії в Оленівці терористичним актом Російської Федерації. У заяві наголошено, що ЗСУ завдають ударів лише по російських військових об'єктах.