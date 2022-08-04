Amnesty International обвинили ВСУ в базировании в школах, а ВС РФ — в неизбирательных обстрелах

В организации также подтвердили факты военных преступлений ВС РФ. В частности, было установлено, что при обстрелах гражданской инфраструктуры Харькова, там не было военных целей.

Международная неправительственная организация (НПО) Amnesty International опубликовала доклад, в котором обвинила ВСУ в нарушении гуманитарного права. В документе говорится о том, что украинские военные якобы превращают гражданские объекты в военные цели, тем самым вызывают огонь российских войск по объектам гражданской инфраструктуры.

"Украинские военные подвергают опасности гражданское население Украины, создавая базы и размещая системы вооружения в жилых районах — в том числе в школах и больницах — в попытке отразить российское вторжение", — утверждают в НПО.

По мнению авторов документа, ВС РФ совершают удары по таким объектам, в результате чего гибнет мирное население и разрушается гражданская инфраструктура. Представители НПО провели расследования, в ходе которых выяснилось, что украинские войска наносили удары из жилых кварталов, а также базировались в гражданских зданиях в 19 населенных пунктах Украины.

Следует отметить, что в документе говорится о наличии спутниковых снимков, подтверждающих размещение подразделений ВСУ на гражданских объектах, однако сами снимки не прикреплены к документу.

Тем не менее в Amnesty International приходят к выводу, что украинские войска имеют альтернативу и могут базироваться не в жилых районах и гражданских объектах, а использовать лесные массивы и другие объекты, расположенные вдали от гражданских.

"Amnesty не известно, чтобы украинские военные просили или помогали гражданским лицам эвакуироваться из близлежащих зданий, что является неспособностью принять реальные меры предосторожности для защиты гражданских лиц", — заявили в НПО.

Военные преступления ВС РФ

Вместе с тем отмечается, что в ряде случаев Amnesty International российская армия совершает военные преступления. Например, при обстрелах Харькова подразделениями ВС РФ не было установлено, что в этих объектах располагались подразделения ВСУ или военная техника.

Также сообщается, что 6 мая в одном из городов Донбасса российские войска применили запрещенные кассетные боеприпасы по жилому кварталу, в котором находятся одно- и двухэтажные дома. Они вели огонь по кварталу, где находилась артиллерия ВСУ.

"Украинская артиллерия была рядом с моим полем… Солдаты были за полем, за домом… Я видела, как они входили и выходили в дом… Я не могла убежать, потому что моя мать была парализована", — цитируют слова местной жительницы.

В заключение эксперты отмечают, что российская армия проводит в Украине неизбирательные атаки, в результате которых гибнут или получают ранения гражданские лица.

"Неизбирательные нападения, в результате которых гибнут или получают ранения гражданские лица или повреждаются гражданские объекты, являются военными преступлениями", — подчеркнули эксперты Amnesty International.

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След Вагнера. Кто виноват в убийстве украинских военнопленных в Еленовке

Напомним, что представители силовых ведомств Украины обратились с заявлением, в котором официально объявили взрыв на территории колонии в Еленовке террористическим актом Российской Федерации. В заявлении было подчеркнуто, что ВСУ наносят удары исключительно по российским военным объектам.