Незалежні експерти перевірять скандальний звіт Amnesty International про бійців ЗСУ

Фахівці вивчатимуть не лише саму доповідь, а й процес підготовки матеріалу, який спровокував обурення з боку влади України.

Незалежна група експертів проаналізує скандальний звіт організації Amnesty International, яка звинуватила підрозділи Збройних сил України у розміщенні свого озброєння у житлових кварталах. Про це пише "Німецька хвиля", посилаючись на заяву правозахисників.

Повідомляється, що Amnesty International підтримує залучення незалежної групи експертів для вивчення нещодавнього звіту про дії ЗСУ. Правозахисники наголосили, що наразі ця ініціатива "ініціюється на міжнародному рівні".

Крім цього, незалежна група експертів має дослідити не лише саму доповідь, а й процес підготовки матеріалу, а також займеться юридичним та політичним аналізом звіту.

"Ми хочемо зрозуміти, що саме пішло не так і чому, щоб здобути уроки і покращити нашу роботу в галузі прав людини. У ньому не було приділено належної уваги російській агресії в порушення міжнародного права та численним військовим злочинам, скоєним російськими військовими та задокументованим Amnesty International", — заявили в організації та висловили жаль, що прес-реліз доповіді було оприлюднено без достатнього контексту.

Правозахисники заявили, що висновки не були передані через звіт "з тією делікатністю та точністю, яку слід очікувати від AI". У своїй заяві організація Amnesty International також розкритикувала Росію, яка використовує доповідь для вирішення своїх політичних цілей.

Нагадаємо, на початку серпня Amnesty International опублікувала прес-реліз доповіді, присвячену бойовим діям в Україні. Правозахисники в документі звинуватили підрозділи ЗСУ у розміщенні свого озброєння в житлових кварталах і заявили, що подібні дії наражають на небезпеку цивільних.

МЗС України розкритикувало звіт Amnesty International і заявило, що міжнародні правозахисники створюють фальшивий баланс між жертвою та країною-агресором.

Також Фокус у своїй статті детально розповідав, чому Amnesty International не розуміє, як діє українська армія і пояснював, що не так із доповіддю правозахисників.