"Україна рятує свій народ": МЗС розкритикувало Amnesty International через доповідь про ЗСУ

Правозахисники мають доносити правду про сьогоднішню Росію хоча б на згадку про мирних жителів, які гинуть на Донбасі внаслідок обстрілів ЗС РФ.

Заява Amnesty International про те, що підрозділи Збройних сил України порушують гуманітарне право, розміщуючи техніку в житлових кварталах, свідчить про створення балансу між злочинцем і жертвою. Про це заявив голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, він також ознайомився з останньою доповіддю організації Amnesty International, яка звинуватила ЗСУ в порушенні гуманітарного права, а окупаційні війська — у скоєнні воєнних злочинів.

Кулеба вважає, що правозахисники у відповідь на реакцію українців можуть заявити, що критикують обидві сторони повномасштабної війни. Однак, подібні доповіді не можна назвати пошуком і донесенням до світу правди.

"Це про створення фальшивого балансу між злочинцем і жертвою. Між країною, яка тисячами знищує цивільне населення. І країною, яка відчайдушно захищається і рятує свій народ, рятує континент від цієї навали. Тому, будь ласка, припиніть займатися створенням фальшивої реальності, в якій у вас усі в чомусь винні", — продовжив глава МЗС у своєму зверненні.

Кулеба також закликав представників Amnesty International зайнятися донесенням правди про сьогоднішню Росію хоча б на згадку про мирних жителів, які загинули під час обстрілу зупинки громадського транспорту в Торецьку, здійсненого 4 серпня.

Нагадаємо, 4 серпня організація Amnesty International опублікувала звіт, присвячений повномасштабній війні в Україні, в якому звинуватила ЗС РФ у скоєнні воєнних злочинів, а підрозділи ЗСУ — у розміщенні своєї техніки в житлових кварталах. Дії української армії, на думку правозахисників, провокують росіян і змушують їх обстрілювати об'єкти цивільної інфраструктури.

Радник голови ОП Михайло Подоляк у коментарі Фокусу заявив, що Україна дотримується всіх законів ведення війни та міжнародного гуманітарного права, а доповідь Amnesty International була опублікована з метою дискредитації підрозділів ЗСУ.