"Украина спасает свой народ": МИД раскритиковало Amnesty International из-за доклада о ВСУ

Правозащитники должны доносить правду о сегодняшней России хотя бы в память о мирных жителях, которые гибнут на Донбассе в результате обстрелов ВС РФ.

Заявление Amnesty International о том, что подразделения Вооруженных сил Украины нарушают гуманитарное право, размещая технику в жилых кварталах, свидетельствует о создании баланса между преступником и жертвой. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, он также ознакомился с последним докладом организации Amnesty International, которая обвинила ВСУ в нарушении гуманитарного права, а оккупационные войска — в совершении военных преступлений.

Кулеба считает, что правозащитники в ответ на реакцию украинцев могут заявить, что критикуют обе стороны полномасштабной войны. Однако, подобные доклады нельзя назвать поиском и донесением миру правды.

"Это о создании фальшивого баланса между преступником и жертвой. Между страной, которая тысячами уничтожает гражданское население. И отчаянно защищающейся страной, спасающей свой народ, и спасающей континент от этого нашествия. Поэтому, пожалуйста, прекратите заниматься созданием фальшивой реальности, в которой у вас все в чем-то виноваты", — продолжил глава МИД в своем обращении.

Кулеба также призвал представителей Amnesty International заняться донесением правды о сегодняшней России хотя бы в память о мирных жителях, которые погибли при обстреле остановки общественного транспорта в Торецке, осуществленного 4 августа.

Напомним, 4 августа организация Amnesty International опубликовала отчет, посвященный полномасштабной войне в Украине, в котором обвинила ВС РФ в совершении военных преступлений, а подразделения ВСУ — в размещении свой техники в жилых кварталах. Действия украинской армии, по мнению правозащитников, провоцируют россиян и вынуждают их обстреливать объекты гражданской инфраструктуры.

Советник главы ОП Михаил Подоляк в комментарии Фокусу заявил, что Украина придерживается всех законов ведения войны и международного гуманитарного права, а доклад Amnesty International был опубликован с целью дискредитации подразделений ВСУ.