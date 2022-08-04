ВС РФ обстреляли Торецк: есть погибшие и раненые, — ОВА (фото)

По предварительной информации армия РФ обстреляла город с помощью артиллерии. Удар был нанесен по остановке общественного транспорта, где было большое количество людей.

Российские войска обстреляли Торецк Донецкой области. Удар оккупантов пришелся на остановку общественного транспорта в 11 утра, где было большое скопление людей. Об этом рассказал глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

По его данным, в результате обстрела погибли 8 человек, еще четыре ранены, трое из которых — дети.

По предварительной информации, это был обстрел артиллерии. Кроме остановки российские войска ударили по церкви и жилым многоэтажкам. Павел Кириленко призвал всем местных жителей эвакуироваться в более безопасные регионы.

"Каждый день российские оккупанты бьют по гражданским — каждый день у нас погибшие и раненые. Все, кто до сих пор остается в Донецкой области, подвергают себя смертельной опасности! Обращаюсь ко всем жителям области: не превращайте себя в русскую мишень! Эвакуируйтесь вовремя!", — написал он.

Напомним, 4 августа в оккупированном Донецке прозвучали взрывы. РосСМИ сообщили об обстреле территории Драматического театра в оккупированном городе. Там должна была проходить церемония прощания с террористкой Ольгой Качурой, однако ее перенесли.

Ночью российские войска обстреляли Харьков. Удар российских войск пришелся по объекту в Немышлянском районе. ВС РФ атаковали город из Белгородской области при помощи "Искандеров" и С-300.