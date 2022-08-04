Обстрелы Харькова: оккупанты попали в административное здание

Удар российских войск пришелся по объекту в Немышлянском районе. Агрессор атаковал город из Белгородской области при помощи "Искандеров" и С-300.

Вооруженные силы РФ ночью в четверг, 4 июля, атаковали один из районов Харькова. По словам мэра города Игоря Терехова, под обстрел попало административное здание. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Городской голова отметил, что ночь в городе снова была неспокойной — российские снаряды попали по территории Немышлянского района города, в результате чего пострадало административное здание. При этом пострадавших и пожара после попадания в объект не было, отметил Терехов.

[ + – ] Карта Харькова

По данным телеграм-канала monitor, Харьков минувшей ночью обстреляли из оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" и зенитно ракетного комплекса С-300 с территории Белгородской области РФ. Как сообщали местные паблики, первые взрывы в городе раздались приблизительно в 01:34, примерно в это же время прозвучал и сигнал воздушной тревоги.

Ночные обстрелы других городов Украины

Под атаку российских войск этой ночью попал и Николаев. По словам мэра Александра Сенкевича, в городе приблизительно в 4 утра прогремели мощные взрывы, есть повреждения жилых домов в одном районе, а в другом возник пожар. На момент публикации в Николаеве звучала воздушная тревога, местные власти призвали всех горожан не выходить из дома.

Также россияне обстреляли Никополь Днепропетровской области. Глава районной военной администрации Евгений Евтушенко сообщил об этом в 01:36, отметив, что "соответствующие службы устраняют последствия".

Напомним, вчера Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что украинским бойцам удалось отбить наступление войск РФ возле Авдеевки, Песок и Красногоровки.

Также мы писали, что Кремль заявил о готовности завершить войну дипломатическим путем, но на своих условиях.