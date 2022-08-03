Кремль готов завершить войну в Украине путем переговоров, но есть условия, — Песков

Пресс-секретарь Путина уверен, что требования РФ будут так или иначе выполнены.

Россия хочет закончить войну в Украине дипломатическим путем на своих условиях, однако Киев не изъявлял желания согласовывать позиции с Москвой. Об этом в среду, 3 августа, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает российское агентство "РИА Новости".

"Россия была и остается готовой к решению украинской проблемы дипломатическим путем на своих условиях… Украинская сторона отказалась от этого согласования… Наши условия прекрасно известны украинской стороне", — заявил представитель Кремля.

Песков добавил, что условия прекращения боевых действий были согласованы в Стамбуле в ходе переговоров делегаций двух стран в конце марта. При этом он заверил, что условия Кремля "так или иначе будут обеспечены".

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ заявил, что экс-канцлер Германии Герхард Шредер не изъявлял желания стать посредником в переговорах между Украиной и РФ об окончании войны.

Помимо этого Песков сообщил журналистам о состоянии здоровья президента РФ Владимира Путина: "Тьфу, тьфу, тьфу, у него со здоровьем все нормально".

По словам пресс-секретаря российского лидера, Путин активно работает, а для сохранения его здоровья предприняты эпидемиологические меры предосторожности.

Напомним, 24 февраля, в день начала полномасштабного вторжения в Украину, Кремль озвучил свои требования для завершения войны в Украине — это так называемые денацификация и демилитаризация. От первого термина пропагандистские СМИ РФ стремились отказаться, так как российское общество его не понимает.

В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что украинские военные сперва должны достичь успеха на поле боя прежде чем Киев и Москва начнут переговоры о завершении войны.