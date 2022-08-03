Кремль готовий завершити війну в Україні шляхом переговорів, але є умови, — Пєсков

Прессекретар Путіна впевнений, що вимоги РФ так чи інакше виконають.

Росія хоче закінчити війну в Україні дипломатичним шляхом на своїх умовах, проте Київ не виявляв бажання погоджувати позиції з Москвою. Про це в середу, 3 серпня, повідомив речник президента РФ Дмитро Пєсков, передає російське агентство "РИА Новости".

"Росія була і залишається готовою до розв'язання української проблеми дипломатичним шляхом на своїх умовах… Українська сторона відмовилася від цього погодження… Наші умови чудово відомі українській стороні", — заявив представник Кремля.

Пєсков додав, що умови припинення бойових дій погоджено у Стамбулі під час переговорів делегацій двох країн наприкінці березня. Водночас він запевнив, що умови Кремля "так чи інакше забезпечать".

Крім того, прессекретар президента РФ заявив, що ексканцлер Німеччини Герхард Шредер не виявляв бажання стати посередником у переговорах між Україною та РФ щодо закінчення війни.

Крім цього, Пєсков повідомив журналістам про стан здоров'я президента РФ Володимира Путіна: "Тьху, тьху, тьху, у нього зі здоров'ям все нормально".

За словами прессекретаря російського лідера, Путін активно працює, а для збереження його здоров'я вжито епідеміологічні запобіжні заходи.

Нагадаємо, 24 лютого, у день початку повномасштабного вторгнення в Україну, Кремль озвучив свої вимоги для завершення війни в Україні – це так звані денацифікація та демілітаризація. Від першого терміна пропагандистські ЗМІ РФ прагнули відмовитися, оскільки російське суспільство його не розуміє.

Зі свого боку секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що українські військові спершу мають досягти успіху на полі бою, перш ніж Київ та Москва розпочнуть переговори про завершення війни.