Сперва — уничтожение оккупантов, потом — дипломатия, — Данилов

Россия, по словам секретаря СНБО, понимает только язык силы, и ВСУ смогут военным путем деоккупировать захваченные территории.

Украина сперва сконцентрируется на уничтожении российских оккупантов, после чего будет готова сесть за стол переговоров. Об этом в своем микроблоге Twitter сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Политика" в Facebook Подписаться

По его словам, "полезные ид*оты" президента России Владимира Путина среди западных политиков активно поддерживают опасный нарратив о том, что Украина будет не в состоянии военным путем вернуть все оккупированные территории.

Алексей Данилов заверил, что подразделения Вооруженных сил смогут деоккупировать захваченные россиянами территории. Более того, украинская армия сперва займется ликвидацией оккупантов, после чего сядет за стол переговоров для урегулирования вооруженного конфликта.

"Это заблуждение! (Украина не сможет силой вернуть захваченніе территории — ред.) Можем и сделаем. Сперва — уничтожение оккупантов, потом — дипломатия. Единственный язык, который понимают р*шисты", — добавил Алексей Данилов в своем микроблоге Twitter.

[ + – ] Алексей Данилов озвучил сценарий деоккупации украинских территорий

Напомним, ранее Алексей Данилов предрекал распад России на отдельные независимые государства. По словам секретаря СНБО, полномасштабная война с Украиной спровоцирует кризис внутри страны-агрессора, который обернется для РФ деколонизацией.

Также сообщалось, что президент Владимир Зеленский сомнительно высказался о проведении мирных переговоров с Россией. Глава государства предпочитает деоккупировать украинские территории дипломатическим путем, однако Кремль понимает только язык силы.