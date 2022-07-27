"Лишится колоний": секретарь СНБО спрогнозировал будущее России (видео)

По мнению Алексея Данилова, война в Украине только катализировала и ускорила процесс распада РФ на отдельные независимые государства.

Война с Украиной завершится для РФ деколонизацией. Федерация потеряет те земли, которые некогда присоединила к себе насильно. заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

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"Она лишится тех колоний, которые она захватила в свое время себе, колонизировала целые народы, лишила их языка, истории", — сказал Данилов в эфире национального телемарафона 27 июля.

По словам секретаря СНБО, деколонизации поспособствует "наглая война", которую РФ развязала на территории Украины.

Он также упомянул о конференциях, которые проводят сторонники разделения России на отдельные государства, в частности о прошедшей недавно в Праге.

Что произошло в Праге

С 22 по 24 июля в столице Чехии Праге проходил Второй Форум свободных народов России.

Его участники обсудили, как проводить работу по деколонизации остатков империи и как актуализировать активные действия российской оппозиции.

На Форуме была принята "Декларация о деколонизации россии".

Также участники форума представили общественности карту, на которой изображена деколонизированная РФ.

[ + – ] Карта Росии после деколонизации

Напомним, ранее советник главы ОП обвинил Кремль в этноциде собственного народа, заявив, что на войне в Украине военные из Москвы умирают в 87,5 раз реже дагестанцев и в 275 раз меньше их "коллег" из Бурятии.

К слову, сами буряты отказываются участвовать в российском вторжении в Украину. Как отмечают в антивоенном фонде "Свободная Бурятия" этнические буряты не хотят быть оккупантами. Бытует мнение, что их первыми кинули в бой так как их "меньше всего жалко".

"В Бурятии усилились настроения, когда говорят: "сдалась нам эта Украина. Зачем нам вообще это надо", — рассказала глава фонда "Свободная Бурятия" Александра Гармажапова.