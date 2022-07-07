"Сдалась нам эта Украина": буряты отказываются участвовать в российском вторжении (видео)

Как отмечают в антивоенном фонде "Свободная Бурятия" этнические буряты не хотят быть оккупантами. Бытует мнение, что их первыми кинули в бой так как их "меньше всего жалко".

Глава фонда "Свободная Бурятия" Александра Гармажапова заявила, что жители Бурятии отказываются от контрактов в армии, чтобы не ехать воевать в Украине. Об этом сообщает euronews.

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По словам Гамажаповой, многие буряты не хотят ехать в Украину, так как не хотят быть оккупантами.

"В Бурятии усилились настроения, когда говорят: "сдалась нам эта Украина. Зачем нам вообще это надо", — рассказывает Александра.

Также среди жителей республики бытует мнение, что раз их первыми кинули на войну, то "их меньше всего жалко", и они не основной генофонд в России. При этом глава фонда отмечает, что сейчас все больше случаев, когда стараются отказываться от контрактов, раньше это было сложно представить.

Всего через организацию прошло 300-350 контрактников, которые спрашивали у сотрудников фонда, как им отказаться от контракта.

"Свободная Бурятия" — это первая антивоенная этническая инициатива в РФ. Фонд оказывают юридическую поддержку контрактником армии РФ, которые не хотят воевать против Украины. Также сотрудники занимаются обличением этнического расизма и ксенофобии в РФ.

Напомним, ВСУ ликвидировали известного бурята "Ваху" под Харьковом. Он прославился тем, что в 2014 году записал видео из ОРДО, на котором передавал привет Улан-Удэ и Чите.

Ранее сообщалось, что ВС РФ вывели бурят из Северодонецка из-за больших потерь.