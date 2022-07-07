"Здалася нам ця Україна": буряти відмовляються брати участь у російському вторгненні (відео)

Як зазначають в антивоєнному фонді "Вільна Бурятія", етнічні буряти не хочуть бути окупантами. Існує думка, що їх першими кинули в бій, оскільки їх "найменше шкода".

Голова фонду "Вільна Бурятія" Олександра Гармажапова заявила, що жителі Бурятії відмовляються від контрактів в армії, щоб не їхати воювати в Україні. Про це повідомляє Euronews.

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За словами Гамажапової, багато бурятів не хочуть їхати в Україну, оскільки не хочуть бути окупантами.

"У Бурятії посилилися настрої, коли кажуть: "здалася нам ця Україна. Навіщо нам взагалі це треба”, – розповідає Олександра.

Також серед мешканців республіки існує думка, що якщо їх першими кинули на війну, то "їх найменше шкода", і вони не основний генофонд у Росії. При цьому глава фонду зазначає, що зараз дедалі більше випадків, коли намагаються відмовлятися від контрактів, раніше це було важко уявити.

Усього через організацію пройшло 300-350 контрактників, які запитували у співробітників фонду, як їм відмовитись від контракту.

"Вільна Бурятія" — це перша антивоєнна етнічна ініціатива в РФ. Фонд надає юридичну підтримку контрактникам армії РФ, які не хочуть воювати проти України. Також співробітники займаються викриттям етнічного расизму та ксенофобії у РФ.

Нагадаємо, ЗСУ ліквідували відомого буряту "Ваху" під Харковом. Він уславився тим, що в 2014 році записав відео з ОРДО, на якому передавав привіт Улан-Уде та Читі.

Раніше повідомлялося, що ЗС РФ вивели бурятів із Сєвєродонецька через великі втрати.