Українські військові ліквідували відомого бурята "Ваху" під Харковом, — росЗМІ

Російський військовий прославився тим, що в 2014 році записав відео з ОРДО, на якому передавав привіт Улан-Уде, Читі та низці інших міст. Це стало свідченням участі у вторгненні бурятів.

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Українські військові ліквідували Володимира "Ваху" Анданова, який воював на Донбасі в 2014 році. Про це повідомляє "МК.ru".

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"Ваху" було знищено вночі під час розвідки місцевості. Імовірно, загинув від кулі снайпера. Офіційно керівництво Східного військового округу РФ не коментувало повідомлення.

Чим відомий Володимир "Ваха" Анданов?

Володимир Анданов став відомий тим, що ще в 2014 році прибув на Донбас, приєднавшись до лав проросійських бойовиків. Провоював там він 2 роки у складі диверсійно-розвідувальної групи під командуванням "Ольхона".

Як повідомляє сайт "Миротворець", бойовик станом на 2019 рік був членом ПВК "Вагнера", де воював у Сирії та Лівії.

Будучи на Донбасі, Анданов записав відео, в якому передавав привіт Улан-Уде, що послужило доказом присутності бурятських десантників у процесі тодішнього вторгнення.

[ + – ] Відео, яке зробило "Ваху" знаменитим

Нагадаємо, 5 червня також стало відомо про ліквідацію генерал-майора Романа Кутузова, якого було вбито поруч із трасою Бахмут-Лисичанськ.

1 червня ЗСУ ліквідували підполковника кадировського полку спецпризначення Заура Дімаєва.

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